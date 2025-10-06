Pe baza predicției tale, Newton Protocol ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.1992 în 2025.

Pe baza predicției tale, Newton Protocol ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.209159 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru NEWT este $ 0.219618 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru NEWT este $ 0.230598 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru NEWT în 2029 este $ 0.242128 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru NEWT în 2030 este $ 0.254235 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Newton Protocol ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.414122.

În 2050, prețul pentru Newton Protocol ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.674561.