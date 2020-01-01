Tokenomie pentru MongCoin (MONG) Descoperă informații cheie despre MongCoin (MONG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MongCoin (MONG) The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Pagină de internet oficială: https://mong.life Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Cumpără MONG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MongCoin (MONG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MongCoin (MONG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Ofertă totală: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Ofertă aflată în circulație: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Preț curent: $ 0.000000002579 $ 0.000000002579 $ 0.000000002579 Află mai mult despre prețul tokenului MongCoin (MONG)

Tokenomie pentru MongCoin (MONG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MongCoin (MONG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONG, explorează prețul în direct al tokenului MONG!

Cum se cumpără MONG Te interesează să adaugi MongCoin (MONG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MONG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MONG pe MEXC!

Istoric de preț pentru MongCoin (MONG) Analiza istoricului de preț pentru MONG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MONG!

Predicție de preț pentru MONG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONG? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MONG!

