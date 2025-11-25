Ce este GP

Tokenomie și analiză de preț pentru Graphite (GP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Graphite (GP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.67M $ 14.67M $ 14.67M Ofertă totală: $ 59.34M $ 59.34M $ 59.34M Ofertă aflată în circulație: $ 33.71M $ 33.71M $ 33.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.83M $ 25.83M $ 25.83M Maxim dintotdeauna: $ 7.018 $ 7.018 $ 7.018 Minim dintotdeauna: $ 0.027421874976476645 $ 0.027421874976476645 $ 0.027421874976476645 Preț curent: $ 0.4353 $ 0.4353 $ 0.4353 Află mai mult despre prețul tokenului Graphite (GP) Cumpără GP acum!

Informații despre Graphite (GP) $GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships. $GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships. Pagină de internet oficială: https://taiyorobotics.com/ Carte albă: https://solport.gitbook.io/graphite-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/31k88G5Mq7ptbRDf3AM13HAq6wRQHXHikR8hik7wPygk

Tokenomie pentru Graphite (GP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Graphite (GP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GP, explorează prețul în direct al tokenului GP!

Cum se cumpără GP Te interesează să adaugi Graphite (GP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GP pe MEXC! Istoric de preț pentru Graphite (GP) Analiza istoricului de preț pentru GP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GP! Predicție de preț pentru GP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GP? Pagina noastră de predicție de preț pentru GP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GP!

