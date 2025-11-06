Ce este Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Tokenul Graphite este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Graphite. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GP pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Graphite pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Graphite fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Graphite (USD)

Ce valoare va avea Graphite (GP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Graphite (GP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Graphite.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Graphite!

Tokenomie pentru Graphite (GP)

Înțelegerea tokenomică a Graphite (GP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GP!

Cum se cumpără Graphite (GP)

Vrei să știi cum să cumperi Graphite? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Graphite cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GP în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Graphite

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Graphite, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Graphite Cât valorează Graphite (GP) astăzi? Prețul pe viu pentru GP în USD este 0.3443 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru GP în USD? $ 0.3443 . Consultă Prețul actual pentru GP la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Graphite? Capitalizarea de piață pentru GP este $ 11.58M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru GP? Ofertă aflată în circulație pentru GP este 33.64M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GP? GP a obținut un preț ATH de 6.974056528051682 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GP? GP a avut un preț ATL de 0.027421874976476645 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru GP? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GP este $ 74.59K USD . Va crește GP în acest an? GP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GP pentru o analiză mai aprofundată.

