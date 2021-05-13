Tokenomie pentru FEG Token (FEG) Descoperă informații cheie despre FEG Token (FEG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FEG Token (FEG) FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Pagină de internet oficială: https://www.feg.io/ Carte albă: https://docs.feg.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Cumpără FEG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FEG Token (FEG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FEG Token (FEG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Ofertă totală: $ 96.88B $ 96.88B $ 96.88B Ofertă aflată în circulație: $ 84.62B $ 84.62B $ 84.62B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Minim dintotdeauna: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Preț curent: $ 0.0000756 $ 0.0000756 $ 0.0000756 Află mai mult despre prețul tokenului FEG Token (FEG)

Tokenomie pentru FEG Token (FEG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FEG Token (FEG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FEG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FEG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FEG, explorează prețul în direct al tokenului FEG!

Cum se cumpără FEG Te interesează să adaugi FEG Token (FEG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FEG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FEG pe MEXC!

Istoric de preț pentru FEG Token (FEG) Analiza istoricului de preț pentru FEG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FEG!

Predicție de preț pentru FEG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FEG? Pagina noastră de predicție de preț pentru FEG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FEG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!