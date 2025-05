FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

NumeFEG

PozițieNo.1180

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație83,728,369,317.69093

Ofertă maximă100,000,000,000

Ofertă totală97,199,563,057.7195

Rată de circulație0.8372%

Data emiterii2021-05-13 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000511534971701919,2024-11-07

Cel mai mic preț0.000000099927831158,2025-01-16

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereFEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.