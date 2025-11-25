Ce este CDL

Tokenomie și analiză de preț pentru Creditlink (CDL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Creditlink (CDL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.78M $ 50.78M $ 50.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.1618 $ 0.1618 $ 0.1618 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.05078 $ 0.05078 $ 0.05078 Află mai mult despre prețul tokenului Creditlink (CDL) Cumpără CDL acum!

Informații despre Creditlink (CDL) Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access. Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access. Pagină de internet oficială: https://creditlink.info/ Carte albă: https://creditslink.gitbook.io/lightpaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x84575b87395c970F1F48E87d87a8dB36Ed653716

Tokenomie pentru Creditlink (CDL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Creditlink (CDL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CDL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CDL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CDL, explorează prețul în direct al tokenului CDL!

Cum se cumpără CDL Te interesează să adaugi Creditlink (CDL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CDL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CDL pe MEXC! Istoric de preț pentru Creditlink (CDL) Analiza istoricului de preț pentru CDL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CDL! Predicție de preț pentru CDL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CDL? Pagina noastră de predicție de preț pentru CDL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CDL!

