Tokenomie pentru Courage The Dog (CCDOG) Descoperă informații cheie despre Courage The Dog (CCDOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Courage The Dog (CCDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Courage The Dog (CCDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 252.00K $ 252.00K $ 252.00K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 252.00K $ 252.00K $ 252.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.007954 $ 0.007954 $ 0.007954 Minim dintotdeauna: $ 0.000171937390596114 $ 0.000171937390596114 $ 0.000171937390596114 Preț curent: $ 0.000252 $ 0.000252 $ 0.000252 Află mai mult despre prețul tokenului Courage The Dog (CCDOG) Cumpără CCDOG acum!

Informații despre Courage The Dog (CCDOG) The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats! The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats! Pagină de internet oficială: https://couragethedog.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Tokenomie pentru Courage The Dog (CCDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Courage The Dog (CCDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CCDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CCDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CCDOG, explorează prețul în direct al tokenului CCDOG!

Cum se cumpără CCDOG Te interesează să adaugi Courage The Dog (CCDOG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CCDOG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CCDOG pe MEXC! Istoric de preț pentru Courage The Dog (CCDOG) Analiza istoricului de preț pentru CCDOG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CCDOG! Predicție de preț pentru CCDOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CCDOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru CCDOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CCDOG!

