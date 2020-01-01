Tokenomie pentru Ultiverse (ULTI) Descoperă informații cheie despre Ultiverse (ULTI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ultiverse (ULTI) Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Pagină de internet oficială: https://ultiverse.io Carte albă: https://docs.ultiverse.io Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Cumpără ULTI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ultiverse (ULTI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ultiverse (ULTI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.19M $ 10.19M $ 10.19M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 Minim dintotdeauna: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Preț curent: $ 0.001462 $ 0.001462 $ 0.001462 Află mai mult despre prețul tokenului Ultiverse (ULTI)

Tokenomie pentru Ultiverse (ULTI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ultiverse (ULTI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ULTI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ULTI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ULTI, explorează prețul în direct al tokenului ULTI!

Cum se cumpără ULTI Te interesează să adaugi Ultiverse (ULTI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ULTI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ULTI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ultiverse (ULTI) Analiza istoricului de preț pentru ULTI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ULTI!

Predicție de preț pentru ULTI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ULTI? Pagina noastră de predicție de preț pentru ULTI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ULTI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!