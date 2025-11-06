BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Courage The Dog astăzi este 0.000372 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CCDOG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CCDOG pe MEXC acum.

Pret Courage The Dog (CCDOG)

Preț în timp real pentru 1 CCDOG în USD:

$0.000372
-1.58%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:25:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Courage The Dog (CCDOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000329
Minim 24 h
$ 0.000426
Maxim 24 h

$ 0.000329
$ 0.000426
$ 0.007338398743725209
$ 0.000171937390596114
+12.04%

-1.58%

+10.05%

+10.05%

Prețul în timp real pentru Courage The Dog (CCDOG) este $ 0.000372. În ultimele 24 de ore, tokenul CCDOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000329 și un maxim de $ 0.000426, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CCDOG este $ 0.007338398743725209, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000171937390596114.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CCDOG s-a modificat cu +12.04% în decursul ultimei ore, cu -1.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Courage The Dog (CCDOG)

No.2603

$ 372.00K
$ 22.77K
$ 372.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Courage The Dog este $ 372.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 22.77K. Oferta aflată în circulație pentru CCDOG este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 372.00K.

Istoric de preț pentru Courage The Dog (CCDOG) USD

Urmărește modificările de preț pentru Courage The Dog pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00000597-1.58%
30 de zile$ -0.000866-69.96%
60 de zile$ -0.001246-77.01%
90 de zile$ -0.001824-83.07%
Modificare de preț astăzi pentru Courage The Dog

Astăzi, CCDOG a înregistrat o modificare de $ -0.00000597 (-1.58%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Courage The Dog

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000866 (-69.96%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Courage The Dog

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CCDOG a văzut o modificare de $ -0.001246 (-77.01%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Courage The Dog

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.001824 (-83.07%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Courage The Dog (CCDOG)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Courage The Dog.

Ce este Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Tokenul Courage The Dog este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Courage The Dog. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CCDOG pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Courage The Dog pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Courage The Dog fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Courage The Dog (USD)

Ce valoare va avea Courage The Dog (CCDOG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Courage The Dog (CCDOG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Courage The Dog.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Courage The Dog!

Tokenomie pentru Courage The Dog (CCDOG)

Înțelegerea tokenomică a Courage The Dog (CCDOG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CCDOG!

Cum se cumpără Courage The Dog (CCDOG)

Vrei să știi cum să cumperi Courage The Dog? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Courage The Dog cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CCDOG în monede locale

1 Courage The Dog(CCDOG) în VND
9.78918
1 Courage The Dog(CCDOG) în AUD
A$0.00057288
1 Courage The Dog(CCDOG) în GBP
0.00028272
1 Courage The Dog(CCDOG) în EUR
0.00031992
1 Courage The Dog(CCDOG) în USD
$0.000372
1 Courage The Dog(CCDOG) în MYR
RM0.00155496
1 Courage The Dog(CCDOG) în TRY
0.01566492
1 Courage The Dog(CCDOG) în JPY
¥0.056916
1 Courage The Dog(CCDOG) în ARS
ARS$0.53990964
1 Courage The Dog(CCDOG) în RUB
0.03018408
1 Courage The Dog(CCDOG) în INR
0.03298524
1 Courage The Dog(CCDOG) în IDR
Rp6.19999752
1 Courage The Dog(CCDOG) în PHP
0.021948
1 Courage The Dog(CCDOG) în EGP
￡E.0.0176142
1 Courage The Dog(CCDOG) în BRL
R$0.0019902
1 Courage The Dog(CCDOG) în CAD
C$0.00052452
1 Courage The Dog(CCDOG) în BDT
0.04538772
1 Courage The Dog(CCDOG) în NGN
0.53448216
1 Courage The Dog(CCDOG) în COP
$1.42528452
1 Courage The Dog(CCDOG) în ZAR
R.0.00646536
1 Courage The Dog(CCDOG) în UAH
0.01564632
1 Courage The Dog(CCDOG) în TZS
T.Sh.0.914004
1 Courage The Dog(CCDOG) în VES
Bs0.082956
1 Courage The Dog(CCDOG) în CLP
$0.350796
1 Courage The Dog(CCDOG) în PKR
Rs0.10514208
1 Courage The Dog(CCDOG) în KZT
0.19568316
1 Courage The Dog(CCDOG) în THB
฿0.01206024
1 Courage The Dog(CCDOG) în TWD
NT$0.01152084
1 Courage The Dog(CCDOG) în AED
د.إ0.00136524
1 Courage The Dog(CCDOG) în CHF
Fr0.0002976
1 Courage The Dog(CCDOG) în HKD
HK$0.00289044
1 Courage The Dog(CCDOG) în AMD
֏0.1422528
1 Courage The Dog(CCDOG) în MAD
.د.م0.00346332
1 Courage The Dog(CCDOG) în MXN
$0.00693036
1 Courage The Dog(CCDOG) în SAR
ريال0.001395
1 Courage The Dog(CCDOG) în ETB
Br0.05709828
1 Courage The Dog(CCDOG) în KES
KSh0.04804008
1 Courage The Dog(CCDOG) în JOD
د.أ0.000263748
1 Courage The Dog(CCDOG) în PLN
0.00137268
1 Courage The Dog(CCDOG) în RON
лв0.00164052
1 Courage The Dog(CCDOG) în SEK
kr0.00356376
1 Courage The Dog(CCDOG) în BGN
лв0.00062868
1 Courage The Dog(CCDOG) în HUF
Ft0.12462
1 Courage The Dog(CCDOG) în CZK
0.00785292
1 Courage The Dog(CCDOG) în KWD
د.ك0.000114204
1 Courage The Dog(CCDOG) în ILS
0.00121644
1 Courage The Dog(CCDOG) în BOB
Bs0.0025668
1 Courage The Dog(CCDOG) în AZN
0.0006324
1 Courage The Dog(CCDOG) în TJS
SM0.00342984
1 Courage The Dog(CCDOG) în GEL
0.00100812
1 Courage The Dog(CCDOG) în AOA
Kz0.3394128
1 Courage The Dog(CCDOG) în BHD
.د.ب0.000139872
1 Courage The Dog(CCDOG) în BMD
$0.000372
1 Courage The Dog(CCDOG) în DKK
kr0.00240684
1 Courage The Dog(CCDOG) în HNL
L0.00977616
1 Courage The Dog(CCDOG) în MUR
0.017112
1 Courage The Dog(CCDOG) în NAD
$0.00646164
1 Courage The Dog(CCDOG) în NOK
kr0.00380184
1 Courage The Dog(CCDOG) în NZD
$0.00065844
1 Courage The Dog(CCDOG) în PAB
B/.0.000372
1 Courage The Dog(CCDOG) în PGK
K0.00158844
1 Courage The Dog(CCDOG) în QAR
ر.ق0.00135408
1 Courage The Dog(CCDOG) în RSD
дин.0.0378324
1 Courage The Dog(CCDOG) în UZS
soʻm4.42857072
1 Courage The Dog(CCDOG) în ALL
L0.03119964
1 Courage The Dog(CCDOG) în ANG
ƒ0.00066588
1 Courage The Dog(CCDOG) în AWG
ƒ0.0006696
1 Courage The Dog(CCDOG) în BBD
$0.000744
1 Courage The Dog(CCDOG) în BAM
KM0.00062868
1 Courage The Dog(CCDOG) în BIF
Fr1.097028
1 Courage The Dog(CCDOG) în BND
$0.0004836
1 Courage The Dog(CCDOG) în BSD
$0.000372
1 Courage The Dog(CCDOG) în JMD
$0.0596502
1 Courage The Dog(CCDOG) în KHR
1.49397432
1 Courage The Dog(CCDOG) în KMF
Fr0.158472
1 Courage The Dog(CCDOG) în LAK
8.08695636
1 Courage The Dog(CCDOG) în LKR
රු0.11341164
1 Courage The Dog(CCDOG) în MDL
L0.00636492
1 Courage The Dog(CCDOG) în MGA
Ar1.675674
1 Courage The Dog(CCDOG) în MOP
P0.002976
1 Courage The Dog(CCDOG) în MVR
0.0057288
1 Courage The Dog(CCDOG) în MWK
MK0.6447132
1 Courage The Dog(CCDOG) în MZN
MT0.0237894
1 Courage The Dog(CCDOG) în NPR
रु0.0527124
1 Courage The Dog(CCDOG) în PYG
2.638224
1 Courage The Dog(CCDOG) în RWF
Fr0.540516
1 Courage The Dog(CCDOG) în SBD
$0.00305784
1 Courage The Dog(CCDOG) în SCR
0.00511128
1 Courage The Dog(CCDOG) în SRD
$0.014322
1 Courage The Dog(CCDOG) în SVC
$0.00325128
1 Courage The Dog(CCDOG) în SZL
L0.0064542
1 Courage The Dog(CCDOG) în TMT
m0.001302
1 Courage The Dog(CCDOG) în TND
د.ت0.001100748
1 Courage The Dog(CCDOG) în TTD
$0.00251844
1 Courage The Dog(CCDOG) în UGX
Sh1.300512
1 Courage The Dog(CCDOG) în XAF
Fr0.211668
1 Courage The Dog(CCDOG) în XCD
$0.0010044
1 Courage The Dog(CCDOG) în XOF
Fr0.211668
1 Courage The Dog(CCDOG) în XPF
Fr0.038316
1 Courage The Dog(CCDOG) în BWP
P0.0050034
1 Courage The Dog(CCDOG) în BZD
$0.00074772
1 Courage The Dog(CCDOG) în CVE
$0.03559296
1 Courage The Dog(CCDOG) în DJF
Fr0.066216
1 Courage The Dog(CCDOG) în DOP
$0.02392704
1 Courage The Dog(CCDOG) în DZD
د.ج0.04860552
1 Courage The Dog(CCDOG) în FJD
$0.00084816
1 Courage The Dog(CCDOG) în GNF
Fr3.23454
1 Courage The Dog(CCDOG) în GTQ
Q0.00284952
1 Courage The Dog(CCDOG) în GYD
$0.07780752
1 Courage The Dog(CCDOG) în ISK
kr0.046872

Resursă Courage The Dog

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Courage The Dog, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Courage The Dog oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Courage The Dog

Cât valorează Courage The Dog (CCDOG) astăzi?
Prețul pe viu pentru CCDOG în USD este 0.000372 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CCDOG în USD?
Prețul actual pentru CCDOG la USD este $ 0.000372. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Courage The Dog?
Capitalizarea de piață pentru CCDOG este $ 372.00K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CCDOG?
Ofertă aflată în circulație pentru CCDOG este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CCDOG?
CCDOG a obținut un preț ATH de 0.007338398743725209 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CCDOG?
CCDOG a avut un preț ATL de 0.000171937390596114 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CCDOG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CCDOG este $ 22.77K USD.
Va crește CCDOG în acest an?
CCDOG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CCDOG pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:25:45 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Courage The Dog (CCDOG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$0.000372
$0.000372
$102,706.42
$102,706.42

$3,354.67
$3,354.67

$158.56
$158.56

$1.0002
$1.0002

$1,481.00
$1,481.00

$102,706.42
$102,706.42

$3,354.67
$3,354.67

$2.2627
$2.2627

$158.56
$158.56

$1.0476
$1.0476

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$30.97
$30.97

$0.1779
$0.1779

$0.0004389
$0.0004389

$0.043310
$0.043310

$5.940
$5.940

$0.1779
$0.1779

$0.42080
$0.42080

$6.0646
$6.0646

