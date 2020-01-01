Tokenomie pentru MicroVisionChain (SPACE) Descoperă informații cheie despre MicroVisionChain (SPACE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MicroVisionChain (SPACE) MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. Pagină de internet oficială: https://www.microvisionchain.com/ Carte albă: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Explorator de blocuri: https://scan.microvisionchain.com/ Cumpără SPACE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MicroVisionChain (SPACE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MicroVisionChain (SPACE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Maxim dintotdeauna: $ 38 $ 38 $ 38 Minim dintotdeauna: $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 Preț curent: $ 0.2228 $ 0.2228 $ 0.2228 Află mai mult despre prețul tokenului MicroVisionChain (SPACE)

Tokenomie pentru MicroVisionChain (SPACE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MicroVisionChain (SPACE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPACE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPACE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPACE, explorează prețul în direct al tokenului SPACE!

Cum se cumpără SPACE Te interesează să adaugi MicroVisionChain (SPACE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SPACE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SPACE pe MEXC!

Istoric de preț pentru MicroVisionChain (SPACE) Analiza istoricului de preț pentru SPACE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SPACE!

Predicție de preț pentru SPACE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPACE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPACE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPACE!

