Tokenomie pentru Boba Cat (BOBACAT) Descoperă informații cheie despre Boba Cat (BOBACAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Tokenomie și analiză de preț pentru Boba Cat (BOBACAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Boba Cat (BOBACAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 612.88M $ 612.88M $ 612.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.0097 $ 0.0097 $ 0.0097 Minim dintotdeauna: $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 Preț curent: $ 0.00201 $ 0.00201 $ 0.00201 Află mai mult despre prețul tokenului Boba Cat (BOBACAT) Cumpără BOBACAT acum!

Informații despre Boba Cat (BOBACAT) BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide. BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide. Pagină de internet oficială: https://www.bobacat.io/ Carte albă: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6eCf5FE60e27cd03ABdBA3a19Af8dC6845A0dA58

Tokenomie pentru Boba Cat (BOBACAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Boba Cat (BOBACAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOBACAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOBACAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOBACAT, explorează prețul în direct al tokenului BOBACAT!

Cum se cumpără BOBACAT Te interesează să adaugi Boba Cat (BOBACAT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BOBACAT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BOBACAT pe MEXC! Istoric de preț pentru Boba Cat (BOBACAT) Analiza istoricului de preț pentru BOBACAT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOBACAT! Predicție de preț pentru BOBACAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOBACAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOBACAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOBACAT!

