Prețul în timp real pentru Boba Cat astăzi este 0.002279 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOBACAT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOBACAT pe MEXC acum.

Mai multe despre BOBACAT

Informații de preț pentru BOBACAT

Ce este BOBACAT

Carte albă pentru BOBACAT

Pagina oficială pentru BOBACAT

Tokenomie pentru BOBACAT

Prognoza prețurilor pentru BOBACAT

Istoric BOBACAT

Ghid de cumpărare BOBACAT

Convertor valutar BOBACAT în fiduciar

BOBACAT Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Boba Cat

Pret Boba Cat (BOBACAT)

Preț în timp real pentru 1 BOBACAT în USD:

$0.00228
-2.18%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:09 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Boba Cat (BOBACAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.002165
Minim 24 h
$ 0.002511
Maxim 24 h

$ 0.002165
$ 0.002511
$ 0.09484798014935664
$ 0.00017406913220778
-0.70%

-2.18%

-12.75%

-12.75%

Prețul în timp real pentru Boba Cat (BOBACAT) este $ 0.002279. În ultimele 24 de ore, tokenul BOBACAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.002165 și un maxim de $ 0.002511, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOBACAT este $ 0.09484798014935664, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00017406913220778.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOBACAT s-a modificat cu -0.70% în decursul ultimei ore, cu -2.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boba Cat (BOBACAT)

No.1945

$ 1.40M
$ 13.86K
$ 2.28M
612.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
61.28%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Boba Cat este $ 1.40M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 13.86K. Oferta aflată în circulație pentru BOBACAT este 612.88M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.28M.

Istoric de preț pentru Boba Cat (BOBACAT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Boba Cat pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00005081-2.18%
30 de zile$ -0.002015-46.93%
60 de zile$ +0.000279+13.95%
90 de zile$ +0.000279+13.95%
Modificare de preț astăzi pentru Boba Cat

Astăzi, BOBACAT a înregistrat o modificare de $ -0.00005081 (-2.18%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Boba Cat

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002015 (-46.93%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Boba Cat

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BOBACAT a văzut o modificare de $ +0.000279 (+13.95%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Boba Cat

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.000279 (+13.95%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Boba Cat (BOBACAT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Boba Cat.

Ce este Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Tokenul Boba Cat este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Boba Cat. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BOBACAT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Boba Cat pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Boba Cat fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Boba Cat (USD)

Ce valoare va avea Boba Cat (BOBACAT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Boba Cat (BOBACAT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Boba Cat.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Boba Cat!

Tokenomie pentru Boba Cat (BOBACAT)

Înțelegerea tokenomică a Boba Cat (BOBACAT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOBACAT!

Cum se cumpără Boba Cat (BOBACAT)

Vrei să știi cum să cumperi Boba Cat? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Boba Cat cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BOBACAT în monede locale

1 Boba Cat(BOBACAT) în VND
59.971885
1 Boba Cat(BOBACAT) în AUD
A$0.00350966
1 Boba Cat(BOBACAT) în GBP
0.00173204
1 Boba Cat(BOBACAT) în EUR
0.00195994
1 Boba Cat(BOBACAT) în USD
$0.002279
1 Boba Cat(BOBACAT) în MYR
RM0.00952622
1 Boba Cat(BOBACAT) în TRY
0.09596869
1 Boba Cat(BOBACAT) în JPY
¥0.348687
1 Boba Cat(BOBACAT) în ARS
ARS$3.30767223
1 Boba Cat(BOBACAT) în RUB
0.18496364
1 Boba Cat(BOBACAT) în INR
0.20196498
1 Boba Cat(BOBACAT) în IDR
Rp37.98331814
1 Boba Cat(BOBACAT) în PHP
0.13434705
1 Boba Cat(BOBACAT) în EGP
￡E.0.10777391
1 Boba Cat(BOBACAT) în BRL
R$0.01216986
1 Boba Cat(BOBACAT) în CAD
C$0.00321339
1 Boba Cat(BOBACAT) în BDT
0.27806079
1 Boba Cat(BOBACAT) în NGN
3.27442162
1 Boba Cat(BOBACAT) în COP
$8.69846441
1 Boba Cat(BOBACAT) în ZAR
R.0.03956344
1 Boba Cat(BOBACAT) în UAH
0.09585474
1 Boba Cat(BOBACAT) în TZS
T.Sh.5.599503
1 Boba Cat(BOBACAT) în VES
Bs0.508217
1 Boba Cat(BOBACAT) în CLP
$2.146818
1 Boba Cat(BOBACAT) în PKR
Rs0.64413656
1 Boba Cat(BOBACAT) în KZT
1.19882237
1 Boba Cat(BOBACAT) în THB
฿0.07386239
1 Boba Cat(BOBACAT) în TWD
NT$0.07053505
1 Boba Cat(BOBACAT) în AED
د.إ0.00836393
1 Boba Cat(BOBACAT) în CHF
Fr0.0018232
1 Boba Cat(BOBACAT) în HKD
HK$0.01770783
1 Boba Cat(BOBACAT) în AMD
֏0.8714896
1 Boba Cat(BOBACAT) în MAD
.د.م0.02121749
1 Boba Cat(BOBACAT) în MXN
$0.04241219
1 Boba Cat(BOBACAT) în SAR
ريال0.00854625
1 Boba Cat(BOBACAT) în ETB
Br0.34980371
1 Boba Cat(BOBACAT) în KES
KSh0.29431006
1 Boba Cat(BOBACAT) în JOD
د.أ0.001615811
1 Boba Cat(BOBACAT) în PLN
0.00838672
1 Boba Cat(BOBACAT) în RON
лв0.0100276
1 Boba Cat(BOBACAT) în SEK
kr0.02185561
1 Boba Cat(BOBACAT) în BGN
лв0.00385151
1 Boba Cat(BOBACAT) în HUF
Ft0.76271293
1 Boba Cat(BOBACAT) în CZK
0.04806411
1 Boba Cat(BOBACAT) în KWD
د.ك0.000699653
1 Boba Cat(BOBACAT) în ILS
0.00742954
1 Boba Cat(BOBACAT) în BOB
Bs0.0157251
1 Boba Cat(BOBACAT) în AZN
0.0038743
1 Boba Cat(BOBACAT) în TJS
SM0.02101238
1 Boba Cat(BOBACAT) în GEL
0.00617609
1 Boba Cat(BOBACAT) în AOA
Kz2.0793596
1 Boba Cat(BOBACAT) în BHD
.د.ب0.000859183
1 Boba Cat(BOBACAT) în BMD
$0.002279
1 Boba Cat(BOBACAT) în DKK
kr0.01474513
1 Boba Cat(BOBACAT) în HNL
L0.05989212
1 Boba Cat(BOBACAT) în MUR
0.104834
1 Boba Cat(BOBACAT) în NAD
$0.03958623
1 Boba Cat(BOBACAT) în NOK
kr0.02329138
1 Boba Cat(BOBACAT) în NZD
$0.00403383
1 Boba Cat(BOBACAT) în PAB
B/.0.002279
1 Boba Cat(BOBACAT) în PGK
K0.00973133
1 Boba Cat(BOBACAT) în QAR
ر.ق0.00829556
1 Boba Cat(BOBACAT) în RSD
дин.0.23161477
1 Boba Cat(BOBACAT) în UZS
soʻm27.13094804
1 Boba Cat(BOBACAT) în ALL
L0.19113973
1 Boba Cat(BOBACAT) în ANG
ƒ0.00407941
1 Boba Cat(BOBACAT) în AWG
ƒ0.0041022
1 Boba Cat(BOBACAT) în BBD
$0.004558
1 Boba Cat(BOBACAT) în BAM
KM0.00385151
1 Boba Cat(BOBACAT) în BIF
Fr6.720771
1 Boba Cat(BOBACAT) în BND
$0.0029627
1 Boba Cat(BOBACAT) în BSD
$0.002279
1 Boba Cat(BOBACAT) în JMD
$0.36543765
1 Boba Cat(BOBACAT) în KHR
9.15260074
1 Boba Cat(BOBACAT) în KMF
Fr0.970854
1 Boba Cat(BOBACAT) în LAK
49.54347727
1 Boba Cat(BOBACAT) în LKR
රු0.69479873
1 Boba Cat(BOBACAT) în MDL
L0.03899369
1 Boba Cat(BOBACAT) în MGA
Ar10.2657555
1 Boba Cat(BOBACAT) în MOP
P0.018232
1 Boba Cat(BOBACAT) în MVR
0.0350966
1 Boba Cat(BOBACAT) în MWK
MK3.9497349
1 Boba Cat(BOBACAT) în MZN
MT0.14574205
1 Boba Cat(BOBACAT) în NPR
रु0.3229343
1 Boba Cat(BOBACAT) în PYG
16.162668
1 Boba Cat(BOBACAT) în RWF
Fr3.311387
1 Boba Cat(BOBACAT) în SBD
$0.01873338
1 Boba Cat(BOBACAT) în SCR
0.03131346
1 Boba Cat(BOBACAT) în SRD
$0.0877415
1 Boba Cat(BOBACAT) în SVC
$0.01991846
1 Boba Cat(BOBACAT) în SZL
L0.03954065
1 Boba Cat(BOBACAT) în TMT
m0.0079765
1 Boba Cat(BOBACAT) în TND
د.ت0.006743561
1 Boba Cat(BOBACAT) în TTD
$0.01542883
1 Boba Cat(BOBACAT) în UGX
Sh7.967384
1 Boba Cat(BOBACAT) în XAF
Fr1.294472
1 Boba Cat(BOBACAT) în XCD
$0.0061533
1 Boba Cat(BOBACAT) în XOF
Fr1.294472
1 Boba Cat(BOBACAT) în XPF
Fr0.234737
1 Boba Cat(BOBACAT) în BWP
P0.03065255
1 Boba Cat(BOBACAT) în BZD
$0.00458079
1 Boba Cat(BOBACAT) în CVE
$0.21805472
1 Boba Cat(BOBACAT) în DJF
Fr0.405662
1 Boba Cat(BOBACAT) în DOP
$0.14658528
1 Boba Cat(BOBACAT) în DZD
د.ج0.29736392
1 Boba Cat(BOBACAT) în FJD
$0.00519612
1 Boba Cat(BOBACAT) în GNF
Fr19.815905
1 Boba Cat(BOBACAT) în GTQ
Q0.01745714
1 Boba Cat(BOBACAT) în GYD
$0.47667564
1 Boba Cat(BOBACAT) în ISK
kr0.287154

Resursă Boba Cat

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Boba Cat, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Boba Cat oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Boba Cat

Cât valorează Boba Cat (BOBACAT) astăzi?
Prețul pe viu pentru BOBACAT în USD este 0.002279 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BOBACAT în USD?
Prețul actual pentru BOBACAT la USD este $ 0.002279. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Boba Cat?
Capitalizarea de piață pentru BOBACAT este $ 1.40M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BOBACAT?
Ofertă aflată în circulație pentru BOBACAT este 612.88M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOBACAT?
BOBACAT a obținut un preț ATH de 0.09484798014935664 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOBACAT?
BOBACAT a avut un preț ATL de 0.00017406913220778 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BOBACAT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOBACAT este $ 13.86K USD.
Va crește BOBACAT în acest an?
BOBACAT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOBACAT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:09 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator BOBACAT în USD

Sumă

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002279 USD

Tranzacționează BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.00228
-2.13%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

