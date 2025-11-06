Ce este Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder's cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Predicție de preț pentru Boba Cat (USD)

Ce valoare va avea Boba Cat (BOBACAT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Boba Cat (BOBACAT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Boba Cat.

Tokenomie pentru Boba Cat (BOBACAT)

Înțelegerea tokenomică a Boba Cat (BOBACAT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOBACAT!

BOBACAT în monede locale

Resursă Boba Cat

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Boba Cat, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Boba Cat Cât valorează Boba Cat (BOBACAT) astăzi? Prețul pe viu pentru BOBACAT în USD este 0.002279 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru BOBACAT în USD? $ 0.002279 . Consultă Prețul actual pentru BOBACAT la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Boba Cat? Capitalizarea de piață pentru BOBACAT este $ 1.40M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru BOBACAT? Ofertă aflată în circulație pentru BOBACAT este 612.88M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOBACAT? BOBACAT a obținut un preț ATH de 0.09484798014935664 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOBACAT? BOBACAT a avut un preț ATL de 0.00017406913220778 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru BOBACAT? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOBACAT este $ 13.86K USD . Va crește BOBACAT în acest an? BOBACAT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOBACAT pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Boba Cat (BOBACAT)

