Informații despre Banana Gun (BANANA) Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Pagină de internet oficială: https://bananagun.io/ Carte albă: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Cumpără BANANA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Banana Gun (BANANA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Banana Gun (BANANA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 63.99M $ 63.99M $ 63.99M Ofertă totală: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Ofertă aflată în circulație: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 159.80M $ 159.80M $ 159.80M Maxim dintotdeauna: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Minim dintotdeauna: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Preț curent: $ 15.98 $ 15.98 $ 15.98 Află mai mult despre prețul tokenului Banana Gun (BANANA)

Tokenomie pentru Banana Gun (BANANA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Banana Gun (BANANA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BANANA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BANANA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BANANA, explorează prețul în direct al tokenului BANANA!

Cum se cumpără BANANA Te interesează să adaugi Banana Gun (BANANA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BANANA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BANANA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Banana Gun (BANANA) Analiza istoricului de preț pentru BANANA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BANANA!

Predicție de preț pentru BANANA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BANANA? Pagina noastră de predicție de preț pentru BANANA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BANANA!

