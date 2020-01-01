Tokenomie pentru OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Descoperă informații cheie despre OFFICIAL TRUMP (TRUMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OFFICIAL TRUMP (TRUMP) the official Trump memecoin the official Trump memecoin Pagină de internet oficială: https://gettrumpmemes.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN Cumpără TRUMP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OFFICIAL TRUMP (TRUMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.52B $ 1.52B $ 1.52B Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.58B $ 7.58B $ 7.58B Maxim dintotdeauna: $ 78 $ 78 $ 78 Minim dintotdeauna: $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 Preț curent: $ 7.577 $ 7.577 $ 7.577 Află mai mult despre prețul tokenului OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Structura în profunzime a tokenului OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri TRUMP. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. The OFFICIAL TRUMP token (often referred to as $TRUMP) is a meme coin launched by President Donald Trump, primarily on the Solana blockchain, with additional bridged versions on Ethereum, Base, and BNB Smart Chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply : 200 million $TRUMP tokens were made available on day one.

: 200 million $TRUMP tokens were made available on day one. Total Supply : The supply is set to grow to a maximum of 1 billion $TRUMP over three years.

: The supply is set to grow to a maximum of 1 billion $TRUMP over three years. Bridging: $TRUMP exists natively on Solana and is bridged to Ethereum (ERC-20), Base, and BNB Smart Chain. Bridging uses a lock/mint and burn/unlock mechanism, where tokens are locked on the origin chain and minted on the destination chain, and vice versa for redemptions. Allocation Mechanism Group/Entity Allocation (%) Unlocking Schedule CIC Digital LLC & Fight Fight Fight LLC 80% 3-year unlocking schedule Public/Other 20% Freely tradeable Details: The majority (80%) of tokens are controlled by entities affiliated with the Trump Organization and are subject to a lock-up and gradual release schedule. The remaining 20% are available for public trading from launch. Usage and Incentive Mechanism Primary Use : $TRUMP is a meme token with no inherent utility beyond trading and holding for speculative purposes.

: $TRUMP is a meme token with no inherent utility beyond trading and holding for speculative purposes. Community Engagement : The token is positioned as a symbol of support for Trump and his ideals, with a strong focus on community and meme culture.

: The token is positioned as a symbol of support for Trump and his ideals, with a strong focus on community and meme culture. No Direct Incentives : There are no mechanisms for earning fees, dividends, or additional tokens by holding $TRUMP. Users do not receive staking rewards, governance rights, or other forms of compensation.

: There are no mechanisms for earning fees, dividends, or additional tokens by holding $TRUMP. Users do not receive staking rewards, governance rights, or other forms of compensation. Acquisition: $TRUMP can be purchased on both centralized (e.g., MEXC, XT.COM, BingX, BitMart) and decentralized exchanges (e.g., Uniswap, PancakeSwap, Moonshot). Locking Mechanism Entity Lockups : The 80% of tokens controlled by CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC are locked and distributed across six entities, labeled “Creators and CIC Digital 1-6.”

: The 80% of tokens controlled by CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC are locked and distributed across six entities, labeled “Creators and CIC Digital 1-6.” Lock-up Periods : These locked tokens have periods ranging from 3 to 12 months.

: These locked tokens have periods ranging from 3 to 12 months. Unlocking Structure: After the initial lock-up, an initial unlock of either 10% or 25% occurs, followed by gradual daily releases over two years. Unlocking Time Initial Unlock : After 3–12 months, a portion (10% or 25%) of the locked tokens is released.

: After 3–12 months, a portion (10% or 25%) of the locked tokens is released. Ongoing Unlocks: The remaining locked tokens are released gradually on a daily basis over the subsequent two years. Summary Table Mechanism Details Issuance 200M at launch, up to 1B over 3 years; bridged across Solana, Ethereum, Base, BNB Chain Allocation 80% to CIC Digital LLC & Fight Fight Fight LLC (locked); 20% public Usage/Incentives Meme token, speculative trading, no direct rewards or governance Locking 80% locked, 3–12 month lock-up, then daily unlocks over 2 years Unlocking Initial 10–25% unlock after lock-up, then gradual daily release Additional Notes No Superuser Functions : The token contracts do not allow for minting, pausing, freezing, or forced transfers after deployment. Ownership has been renounced, and the contracts are immutable.

: The token contracts do not allow for minting, pausing, freezing, or forced transfers after deployment. Ownership has been renounced, and the contracts are immutable. Community Focus : The project emphasizes community engagement and meme culture rather than investment or utility.

: The project emphasizes community engagement and meme culture rather than investment or utility. Not a Security: The token is explicitly marketed as not being an investment contract or security. This structure ensures that the majority of tokens are subject to a long-term vesting schedule, aligning incentives for the core team and affiliated entities, while allowing for active trading and community participation from the outset.

Tokenomie pentru OFFICIAL TRUMP (TRUMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OFFICIAL TRUMP (TRUMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUMP, explorează prețul în direct al tokenului TRUMP!

Cum se cumpără TRUMP Te interesează să adaugi OFFICIAL TRUMP (TRUMP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TRUMP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TRUMP pe MEXC!

Istoric de preț pentru OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Analiza istoricului de preț pentru TRUMP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRUMP!

Predicție de preț pentru TRUMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRUMP? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRUMP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRUMP!

