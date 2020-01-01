Tokenomie pentru Moo Deng (MOODENG) Descoperă informații cheie despre Moo Deng (MOODENG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moo Deng (MOODENG) Moo Deng is a meme coin on the Solana chain. Moo Deng is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://www.moodengsol.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY Cumpără MOODENG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Moo Deng (MOODENG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moo Deng (MOODENG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 146.56M $ 146.56M $ 146.56M Ofertă totală: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M Ofertă aflată în circulație: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 146.56M $ 146.56M $ 146.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Minim dintotdeauna: $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 Preț curent: $ 0.14804 $ 0.14804 $ 0.14804 Află mai mult despre prețul tokenului Moo Deng (MOODENG)

Structura în profunzime a tokenului Moo Deng (MOODENG) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri MOODENG. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Issuance Mechanism Blockchain : Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin.

: Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin. Launch : The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana.

: The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana. Supply: The total supply and detailed emission schedule are not explicitly disclosed in available sources, but the token rapidly reached a large number of holders and significant market capitalization shortly after launch. Allocation Mechanism Community and Rewards : A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations.

: A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations. Charity : Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo.

: Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo. No Explicit Vesting/Team Allocation: There is no public evidence of a formal vesting schedule or team allocation, which is typical for many meme coins. Usage and Incentive Mechanism Speculation and Trading : The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation.

: The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation. Community Engagement : The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation.

: The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation. Charitable Incentive : A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation.

: A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation. No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or other DeFi incentives directly tied to the token. Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no mention of a formal token locking or vesting mechanism for MOODENG. Tokens are freely tradable upon acquisition, and there are no restrictions on transfers or sales. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are liquid and tradable immediately after launch. There is no scheduled unlocking or vesting period. Summary Table Mechanism Details Issuance Launched on Solana via Pump.fun in Sep 2024; total supply not publicly detailed Allocation Community rewards, liquidity, marketing, and charity; no formal team/vesting allocation Usage/Incentive Speculative trading, community engagement, charity donations; no staking/yield Locking None; tokens are freely tradable Unlocking Time Immediate; no vesting or lockup Additional Context and Implications Volatility : As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading.

: As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading. Liquidity Risks : Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector.

: Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector. No Intrinsic Utility : The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees.

: The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees. Charity and Social Impact : The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors.

: The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors. Regulatory and Sustainability Concerns: The lack of formal vesting, utility, or governance mechanisms may expose the project to regulatory scrutiny and questions about long-term sustainability. In conclusion, Moo Deng (MOODENG) exemplifies the meme coin model: rapid, community-driven growth, immediate liquidity, and a focus on cultural and charitable engagement rather than technical or economic innovation. Investors should be aware of the high risks and speculative nature inherent to such tokens.

Tokenomie pentru Moo Deng (MOODENG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moo Deng (MOODENG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOODENG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOODENG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOODENG, explorează prețul în direct al tokenului MOODENG!

Cum se cumpără MOODENG Te interesează să adaugi Moo Deng (MOODENG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOODENG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOODENG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Moo Deng (MOODENG) Analiza istoricului de preț pentru MOODENG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOODENG!

Predicție de preț pentru MOODENG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOODENG? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOODENG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOODENG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!