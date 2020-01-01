Tokenomie pentru Turbo (TURBO) Descoperă informații cheie despre Turbo (TURBO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Turbo (TURBO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Turbo (TURBO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 234.46M $ 234.46M $ 234.46M Ofertă totală: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Ofertă aflată în circulație: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 234.46M $ 234.46M $ 234.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.014459 $ 0.014459 $ 0.014459 Minim dintotdeauna: $ 0.000015467388794084 $ 0.000015467388794084 $ 0.000015467388794084 Preț curent: $ 0.003398 $ 0.003398 $ 0.003398 Află mai mult despre prețul tokenului Turbo (TURBO)

Structura în profunzime a tokenului Turbo (TURBO) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri TURBO. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Turbo is a memecoin on Ethereum, designed to be fully decentralized and community-driven, with no central authority, profit generation, or treasury. Its contract ownership has been renounced, ensuring that no single party can control the token or its future. The project’s ethos is radical transparency, simplicity, and fairness, with all tokens in circulation and no hidden reserves. Tokenomics Table Category Details Token Standard ERC-20 Total Supply 69,000,000,000 TURBO Initial Distribution - Crowdfunded: 60,000,000,000 TURBO

- Founder Allocation: 9,000,000,000 TURBO Issuance Mechanism All tokens were minted at launch; no further issuance or inflation Allocation Mechanism - 60B TURBO crowdfunded to the community

- 9B TURBO to the founder (AI experiment) Usage & Incentives - Permissionless trading, holding, and integration

- No taxes on transactions

- No staking, rewards, or protocol incentives

- Used as a meme and digital art token; can be integrated into platforms or apps by anyone Locking Mechanism None; all tokens are in circulation, no vesting, no lockups Unlocking Time Not applicable; all tokens were unlocked and distributed at launch Governance No formal governance; community-driven, similar to Bitcoin Treasury None; no central treasury or profit mechanism Contract Ownership Renounced; no upgradeability or admin control Detailed Analysis Issuance Mechanism Turbo’s entire supply was minted at launch. There is no ongoing issuance, mining, or inflation. This fixed-supply model is akin to Bitcoin’s, but with all tokens immediately available. Allocation Mechanism The initial allocation was split between a community crowdfunding (60B TURBO) and a founder allocation (9B TURBO), the latter as part of the AI-driven experiment that created the token. There are no team, investor, or reserve allocations beyond this. Usage and Incentive Mechanism Turbo is a pure memecoin: it has no built-in utility, staking, or reward mechanisms. Its value and use are entirely community-driven. Anyone can trade, hold, or integrate Turbo into applications without permission. There are no transaction taxes, and the token is not designed to generate profit or yield. Locking and Unlocking Mechanisms There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens were distributed and are freely tradable from inception. This eliminates the risk of future supply shocks from vesting cliffs or unlock events. Governance and Decentralization Turbo has no formal governance process. The smart contract is fully renounced, and the project is maintained by the community. There is no central authority, and all development or ecosystem growth is organic and community-led. Treasury and Profit Turbo does not maintain a treasury, nor does it generate profit. There are no mechanisms for protocol revenue, buybacks, or centralized funding. Implications and Context Transparency & Simplicity: Turbo’s tokenomics are radically simple, with all tokens in circulation and no hidden allocations or vesting. This appeals to users seeking transparency and fairness.

Turbo’s tokenomics are radically simple, with all tokens in circulation and no hidden allocations or vesting. This appeals to users seeking transparency and fairness. No Supply Overhang: The absence of future unlocks or vesting eliminates the risk of sudden supply increases, which can depress price in other projects.

The absence of future unlocks or vesting eliminates the risk of sudden supply increases, which can depress price in other projects. No Incentive Layer: Without staking, rewards, or protocol incentives, Turbo’s value is entirely speculative and community-driven. This is typical for memecoins, but it means there are no built-in mechanisms to encourage holding or ecosystem participation beyond social and cultural factors.

Without staking, rewards, or protocol incentives, Turbo’s value is entirely speculative and community-driven. This is typical for memecoins, but it means there are no built-in mechanisms to encourage holding or ecosystem participation beyond social and cultural factors. Decentralization: The renounced contract and lack of central authority make Turbo highly decentralized, but also mean there is no recourse for upgrades or interventions if issues arise.

The renounced contract and lack of central authority make Turbo highly decentralized, but also mean there is no recourse for upgrades or interventions if issues arise. No Governance: The lack of formal governance means all changes and growth are emergent from the community, with no structured decision-making process. Summary Table Aspect Turbo Tokenomics Summary Issuance Fixed supply, all minted at launch Allocation 60B to community (crowdfund), 9B to founder (AI experiment) Usage/Incentives No built-in incentives; pure memecoin, open integration Locking/Unlocking None; all tokens unlocked and tradable from launch Governance None; fully decentralized, contract renounced Treasury/Profit None; no profit, no treasury, no protocol revenue Limitations No Ongoing Incentives: The lack of staking or rewards may limit long-term holder engagement.

The lack of staking or rewards may limit long-term holder engagement. No Upgrade Path: The renounced contract cannot be upgraded, which could be a risk if vulnerabilities are discovered.

The renounced contract cannot be upgraded, which could be a risk if vulnerabilities are discovered. Speculative Nature: As a memecoin, Turbo’s value is driven by community sentiment and speculation, not by utility or protocol revenue. Actionable Insights For Users: Turbo is best suited for those seeking exposure to community-driven memecoins with transparent, immutable tokenomics.

Turbo is best suited for those seeking exposure to community-driven memecoins with transparent, immutable tokenomics. For Developers: Anyone can integrate Turbo into apps or platforms, but there are no protocol incentives or grants.

Anyone can integrate Turbo into apps or platforms, but there are no protocol incentives or grants. For Investors: There are no future unlocks or supply cliffs, but also no yield or protocol revenue—returns are purely speculative. Turbo’s tokenomics exemplify the “pure memecoin” model: fixed supply, immediate distribution, no central control, and no built-in incentives or governance. Its future is entirely in the hands of its community.

Tokenomie pentru Turbo (TURBO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Turbo (TURBO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TURBO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TURBO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TURBO, explorează prețul în direct al tokenului TURBO!

