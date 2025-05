BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

NumeBANANA

PozițieNo.398

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)805.52%

Ofertă află în circulație3,983,012.90788956

Ofertă maximă10,000,000

Ofertă totală8,453,397.74463985

Rată de circulație0.3983%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna78.69544217538915,2024-07-20

Cel mai mic preț4.913122153494544,2023-10-12

Lanț de blocuri publicETH

