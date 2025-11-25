Ce este ASTERINU

Tokenomie pentru Aster Inu (ASTERINU) Descoperă informații cheie despre Aster Inu (ASTERINU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Tokenomie și analiză de preț pentru Aster Inu (ASTERINU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aster Inu (ASTERINU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 185.13K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 990.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 187.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00411 Minim dintotdeauna: $ 0.000160174110784358 Preț curent: $ 0.000187

Informații despre Aster Inu (ASTERINU) The community-driven meme token inspired by Aster's mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture. Pagină de internet oficială: https://asterinu.xyz/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9f6c24232f1bba6ef47bcb81b9b9434acdb94444

Tokenomie pentru Aster Inu (ASTERINU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aster Inu (ASTERINU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASTERINU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASTERINU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASTERINU, explorează prețul în direct al tokenului ASTERINU!

Cum se cumpără ASTERINU Te interesează să adaugi Aster Inu (ASTERINU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ASTERINU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Istoric de preț pentru Aster Inu (ASTERINU) Analiza istoricului de preț pentru ASTERINU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Predicție de preț pentru ASTERINU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASTERINU? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASTERINU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

