Informații despre Tether Gold (XAUT) XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Pagină de internet oficială: https://gold.tether.to/ Carte albă: https://gold.tether.to/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Cumpără XAUT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tether Gold (XAUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tether Gold (XAUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 932.50M $ 932.50M $ 932.50M Ofertă totală: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K Ofertă aflată în circulație: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 932.50M $ 932.50M $ 932.50M Maxim dintotdeauna: $ 3,959.06 $ 3,959.06 $ 3,959.06 Minim dintotdeauna: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Preț curent: $ 3,782.6 $ 3,782.6 $ 3,782.6 Află mai mult despre prețul tokenului Tether Gold (XAUT)

Tokenomie pentru Tether Gold (XAUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tether Gold (XAUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XAUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XAUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XAUT, explorează prețul în direct al tokenului XAUT!

