As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. Pagină de internet oficială: https://bonfida.org Carte albă: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp

Tokenomie și analiză de preț pentru Bonfida (FIDA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bonfida (FIDA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 74.46M $ 74.46M $ 74.46M Ofertă totală: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M Ofertă aflată în circulație: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 74.46M $ 74.46M $ 74.46M Maxim dintotdeauna: $ 1.8995 $ 1.8995 $ 1.8995 Minim dintotdeauna: $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 Preț curent: $ 0.07514 $ 0.07514 $ 0.07514 Află mai mult despre prețul tokenului Bonfida (FIDA)

Tokenomie pentru Bonfida (FIDA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bonfida (FIDA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FIDA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FIDA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FIDA, explorează prețul în direct al tokenului FIDA!

