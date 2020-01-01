Tokenomie pentru Synapse (SYN) Descoperă informații cheie despre Synapse (SYN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Synapse (SYN) Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Pagină de internet oficială: https://synapseprotocol.com Carte albă: https://docs.synapseprotocol.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29

Tokenomie și analiză de preț pentru Synapse (SYN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Synapse (SYN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.27M Ofertă totală: $ 199.87M Ofertă aflată în circulație: $ 185.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.39M Maxim dintotdeauna: $ 5.199 Minim dintotdeauna: $ 0.08414639000492928 Preț curent: $ 0.10956

Tokenomie pentru Synapse (SYN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Synapse (SYN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

