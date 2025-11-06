Ce este Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture. The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Tokenul Aster Inu este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Aster Inu. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ASTERINU pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Aster Inu pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Aster Inu fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Aster Inu (USD)

Ce valoare va avea Aster Inu (ASTERINU) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Aster Inu (ASTERINU) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Aster Inu.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Aster Inu!

Tokenomie pentru Aster Inu (ASTERINU)

Înțelegerea tokenomică a Aster Inu (ASTERINU) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ASTERINU!

Cum se cumpără Aster Inu (ASTERINU)

Vrei să știi cum să cumperi Aster Inu? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Aster Inu cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ASTERINU în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Aster Inu

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Aster Inu, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Aster Inu Cât valorează Aster Inu (ASTERINU) astăzi? Prețul pe viu pentru ASTERINU în USD este 0.000195 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru ASTERINU în USD? $ 0.000195 . Consultă Prețul actual pentru ASTERINU la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Aster Inu? Capitalizarea de piață pentru ASTERINU este $ 193.05K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru ASTERINU? Ofertă aflată în circulație pentru ASTERINU este 990.00M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ASTERINU? ASTERINU a obținut un preț ATH de 0.008002267526781424 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ASTERINU? ASTERINU a avut un preț ATL de 0.000198485604699209 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru ASTERINU? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ASTERINU este $ 4.98K USD . Va crește ASTERINU în acest an? ASTERINU ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ASTERINU pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Aster Inu (ASTERINU)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?