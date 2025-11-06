BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Aster Inu astăzi este 0.000195 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ASTERINU în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ASTERINU pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Aster Inu astăzi este 0.000195 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ASTERINU în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ASTERINU pe MEXC acum.

Mai multe despre ASTERINU

Informații de preț pentru ASTERINU

Ce este ASTERINU

Pagina oficială pentru ASTERINU

Tokenomie pentru ASTERINU

Prognoza prețurilor pentru ASTERINU

Istoric ASTERINU

Ghid de cumpărare ASTERINU

Convertor valutar ASTERINU în fiduciar

ASTERINU Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Aster Inu

Pret Aster Inu (ASTERINU)

Preț în timp real pentru 1 ASTERINU în USD:

$0.000195
$0.000195$0.000195
-13.33%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:48 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Aster Inu (ASTERINU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019
Minim 24 h
$ 0.000226
$ 0.000226$ 0.000226
Maxim 24 h

$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019

$ 0.000226
$ 0.000226$ 0.000226

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000198485604699209
$ 0.000198485604699209$ 0.000198485604699209

-5.80%

-13.33%

-25.29%

-25.29%

Prețul în timp real pentru Aster Inu (ASTERINU) este $ 0.000195. În ultimele 24 de ore, tokenul ASTERINU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00019 și un maxim de $ 0.000226, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASTERINU este $ 0.008002267526781424, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000198485604699209.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASTERINU s-a modificat cu -5.80% în decursul ultimei ore, cu -13.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aster Inu (ASTERINU)

No.2831

$ 193.05K
$ 193.05K$ 193.05K

$ 4.98K
$ 4.98K$ 4.98K

$ 195.00K
$ 195.00K$ 195.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Aster Inu este $ 193.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 4.98K. Oferta aflată în circulație pentru ASTERINU este 990.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 195.00K.

Istoric de preț pentru Aster Inu (ASTERINU) USD

Urmărește modificările de preț pentru Aster Inu pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00002999-13.33%
30 de zile$ -0.001003-83.73%
60 de zile$ -0.001305-87.00%
90 de zile$ -0.001305-87.00%
Modificare de preț astăzi pentru Aster Inu

Astăzi, ASTERINU a înregistrat o modificare de $ -0.00002999 (-13.33%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Aster Inu

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.001003 (-83.73%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Aster Inu

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ASTERINU a văzut o modificare de $ -0.001305 (-87.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Aster Inu

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.001305 (-87.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Aster Inu (ASTERINU)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Aster Inu.

Ce este Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Tokenul Aster Inu este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Aster Inu. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ASTERINU pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Aster Inu pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Aster Inu fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Aster Inu (USD)

Ce valoare va avea Aster Inu (ASTERINU) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Aster Inu (ASTERINU) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Aster Inu.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Aster Inu!

Tokenomie pentru Aster Inu (ASTERINU)

Înțelegerea tokenomică a Aster Inu (ASTERINU) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ASTERINU!

Cum se cumpără Aster Inu (ASTERINU)

Vrei să știi cum să cumperi Aster Inu? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Aster Inu cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ASTERINU în monede locale

1 Aster Inu(ASTERINU) în VND
5.131425
1 Aster Inu(ASTERINU) în AUD
A$0.0003003
1 Aster Inu(ASTERINU) în GBP
0.0001482
1 Aster Inu(ASTERINU) în EUR
0.0001677
1 Aster Inu(ASTERINU) în USD
$0.000195
1 Aster Inu(ASTERINU) în MYR
RM0.0008151
1 Aster Inu(ASTERINU) în TRY
0.00821145
1 Aster Inu(ASTERINU) în JPY
¥0.029835
1 Aster Inu(ASTERINU) în ARS
ARS$0.28301715
1 Aster Inu(ASTERINU) în RUB
0.0158262
1 Aster Inu(ASTERINU) în INR
0.0172809
1 Aster Inu(ASTERINU) în IDR
Rp3.2499987
1 Aster Inu(ASTERINU) în PHP
0.01149525
1 Aster Inu(ASTERINU) în EGP
￡E.0.00922155
1 Aster Inu(ASTERINU) în BRL
R$0.0010413
1 Aster Inu(ASTERINU) în CAD
C$0.00027495
1 Aster Inu(ASTERINU) în BDT
0.02379195
1 Aster Inu(ASTERINU) în NGN
0.2801721
1 Aster Inu(ASTERINU) în COP
$0.74427405
1 Aster Inu(ASTERINU) în ZAR
R.0.0033852
1 Aster Inu(ASTERINU) în UAH
0.0082017
1 Aster Inu(ASTERINU) în TZS
T.Sh.0.479115
1 Aster Inu(ASTERINU) în VES
Bs0.043485
1 Aster Inu(ASTERINU) în CLP
$0.18369
1 Aster Inu(ASTERINU) în PKR
Rs0.0551148
1 Aster Inu(ASTERINU) în KZT
0.10257585
1 Aster Inu(ASTERINU) în THB
฿0.00631995
1 Aster Inu(ASTERINU) în TWD
NT$0.00603525
1 Aster Inu(ASTERINU) în AED
د.إ0.00071565
1 Aster Inu(ASTERINU) în CHF
Fr0.000156
1 Aster Inu(ASTERINU) în HKD
HK$0.00151515
1 Aster Inu(ASTERINU) în AMD
֏0.074568
1 Aster Inu(ASTERINU) în MAD
.د.م0.00181545
1 Aster Inu(ASTERINU) în MXN
$0.00362895
1 Aster Inu(ASTERINU) în SAR
ريال0.00073125
1 Aster Inu(ASTERINU) în ETB
Br0.02993055
1 Aster Inu(ASTERINU) în KES
KSh0.0251823
1 Aster Inu(ASTERINU) în JOD
د.أ0.000138255
1 Aster Inu(ASTERINU) în PLN
0.0007176
1 Aster Inu(ASTERINU) în RON
лв0.000858
1 Aster Inu(ASTERINU) în SEK
kr0.00187005
1 Aster Inu(ASTERINU) în BGN
лв0.00032955
1 Aster Inu(ASTERINU) în HUF
Ft0.06526065
1 Aster Inu(ASTERINU) în CZK
0.00411255
1 Aster Inu(ASTERINU) în KWD
د.ك0.000059865
1 Aster Inu(ASTERINU) în ILS
0.0006357
1 Aster Inu(ASTERINU) în BOB
Bs0.0013455
1 Aster Inu(ASTERINU) în AZN
0.0003315
1 Aster Inu(ASTERINU) în TJS
SM0.0017979
1 Aster Inu(ASTERINU) în GEL
0.00052845
1 Aster Inu(ASTERINU) în AOA
Kz0.177918
1 Aster Inu(ASTERINU) în BHD
.د.ب0.000073515
1 Aster Inu(ASTERINU) în BMD
$0.000195
1 Aster Inu(ASTERINU) în DKK
kr0.00126165
1 Aster Inu(ASTERINU) în HNL
L0.0051246
1 Aster Inu(ASTERINU) în MUR
0.00897
1 Aster Inu(ASTERINU) în NAD
$0.00338715
1 Aster Inu(ASTERINU) în NOK
kr0.0019929
1 Aster Inu(ASTERINU) în NZD
$0.00034515
1 Aster Inu(ASTERINU) în PAB
B/.0.000195
1 Aster Inu(ASTERINU) în PGK
K0.00083265
1 Aster Inu(ASTERINU) în QAR
ر.ق0.0007098
1 Aster Inu(ASTERINU) în RSD
дин.0.01981785
1 Aster Inu(ASTERINU) în UZS
soʻm2.3214282
1 Aster Inu(ASTERINU) în ALL
L0.01635465
1 Aster Inu(ASTERINU) în ANG
ƒ0.00034905
1 Aster Inu(ASTERINU) în AWG
ƒ0.000351
1 Aster Inu(ASTERINU) în BBD
$0.00039
1 Aster Inu(ASTERINU) în BAM
KM0.00032955
1 Aster Inu(ASTERINU) în BIF
Fr0.575055
1 Aster Inu(ASTERINU) în BND
$0.0002535
1 Aster Inu(ASTERINU) în BSD
$0.000195
1 Aster Inu(ASTERINU) în JMD
$0.03126825
1 Aster Inu(ASTERINU) în KHR
0.7831317
1 Aster Inu(ASTERINU) în KMF
Fr0.08307
1 Aster Inu(ASTERINU) în LAK
4.23913035
1 Aster Inu(ASTERINU) în LKR
රු0.05944965
1 Aster Inu(ASTERINU) în MDL
L0.00333645
1 Aster Inu(ASTERINU) în MGA
Ar0.8783775
1 Aster Inu(ASTERINU) în MOP
P0.00156
1 Aster Inu(ASTERINU) în MVR
0.003003
1 Aster Inu(ASTERINU) în MWK
MK0.3379545
1 Aster Inu(ASTERINU) în MZN
MT0.01247025
1 Aster Inu(ASTERINU) în NPR
रु0.0276315
1 Aster Inu(ASTERINU) în PYG
1.38294
1 Aster Inu(ASTERINU) în RWF
Fr0.283335
1 Aster Inu(ASTERINU) în SBD
$0.0016029
1 Aster Inu(ASTERINU) în SCR
0.0026793
1 Aster Inu(ASTERINU) în SRD
$0.0075075
1 Aster Inu(ASTERINU) în SVC
$0.0017043
1 Aster Inu(ASTERINU) în SZL
L0.00338325
1 Aster Inu(ASTERINU) în TMT
m0.0006825
1 Aster Inu(ASTERINU) în TND
د.ت0.000577005
1 Aster Inu(ASTERINU) în TTD
$0.00132015
1 Aster Inu(ASTERINU) în UGX
Sh0.68172
1 Aster Inu(ASTERINU) în XAF
Fr0.11076
1 Aster Inu(ASTERINU) în XCD
$0.0005265
1 Aster Inu(ASTERINU) în XOF
Fr0.11076
1 Aster Inu(ASTERINU) în XPF
Fr0.020085
1 Aster Inu(ASTERINU) în BWP
P0.00262275
1 Aster Inu(ASTERINU) în BZD
$0.00039195
1 Aster Inu(ASTERINU) în CVE
$0.0186576
1 Aster Inu(ASTERINU) în DJF
Fr0.03471
1 Aster Inu(ASTERINU) în DOP
$0.0125424
1 Aster Inu(ASTERINU) în DZD
د.ج0.0254436
1 Aster Inu(ASTERINU) în FJD
$0.0004446
1 Aster Inu(ASTERINU) în GNF
Fr1.695525
1 Aster Inu(ASTERINU) în GTQ
Q0.0014937
1 Aster Inu(ASTERINU) în GYD
$0.0407862
1 Aster Inu(ASTERINU) în ISK
kr0.02457

Resursă Aster Inu

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Aster Inu, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Aster Inu oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Aster Inu

Cât valorează Aster Inu (ASTERINU) astăzi?
Prețul pe viu pentru ASTERINU în USD este 0.000195 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ASTERINU în USD?
Prețul actual pentru ASTERINU la USD este $ 0.000195. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Aster Inu?
Capitalizarea de piață pentru ASTERINU este $ 193.05K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ASTERINU?
Ofertă aflată în circulație pentru ASTERINU este 990.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ASTERINU?
ASTERINU a obținut un preț ATH de 0.008002267526781424 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ASTERINU?
ASTERINU a avut un preț ATL de 0.000198485604699209 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ASTERINU?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ASTERINU este $ 4.98K USD.
Va crește ASTERINU în acest an?
ASTERINU ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ASTERINU pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:48 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Aster Inu (ASTERINU)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator ASTERINU în USD

Sumă

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000195 USD

Tranzacționează ASTERINU

ASTERINU/USDT
$0.000195
$0.000195$0.000195
-13.33%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,221.36
$102,221.36$102,221.36

-1.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,333.50
$3,333.50$3,333.50

-1.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.90
$156.90$156.90

-2.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,221.36
$102,221.36$102,221.36

-1.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,333.50
$3,333.50$3,333.50

-1.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2457
$2.2457$2.2457

-1.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.90
$156.90$156.90

-2.25%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0353
$1.0353$1.0353

-4.59%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.08
$31.08$31.08

+107.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1574
$0.1574$0.1574

+214.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004396
$0.0004396$0.0004396

+193.06%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040672
$0.040672$0.040672

+3,967.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.737
$5.737$5.737

+473.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1574
$0.1574$0.1574

+214.80%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.42250
$0.42250$0.42250

+233.28%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.3075
$6.3075$6.3075

+237.35%