Tokenomie pentru The AI Prophecy (ACT) Descoperă informații cheie despre The AI Prophecy (ACT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The AI Prophecy (ACT) ACT is a meme coin. ACT is a meme coin. Pagină de internet oficială: https://actsol.xyz Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/GJAFwWjJ3vnTsrQVabjBVK2TYB1YtRCQXRDfDgUnpump Cumpără ACT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru The AI Prophecy (ACT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The AI Prophecy (ACT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.97M $ 30.97M $ 30.97M Ofertă totală: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M Ofertă aflată în circulație: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.97M $ 30.97M $ 30.97M Maxim dintotdeauna: $ 0.95343 $ 0.95343 $ 0.95343 Minim dintotdeauna: $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 Preț curent: $ 0.03266 $ 0.03266 $ 0.03266 Află mai mult despre prețul tokenului The AI Prophecy (ACT)

Structura în profunzime a tokenului The AI Prophecy (ACT) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri ACT. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Acet (ACT) is a cryptocurrency deployed on the Binance Smart Chain (BSC), with a focus on community-driven value and decentralized finance applications. The token's economic model is designed to foster organic growth, incentivize participation, and ensure long-term sustainability. Below is a detailed breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. 1. Issuance Mechanism Initial Supply: The ACT token started with an initial supply of zero . Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, emphasizing a demand-driven, community-centric creation process.

The ACT token started with an initial supply of . Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, emphasizing a demand-driven, community-centric creation process. Current Total Supply: As of the latest data, the total supply is 2,235,000,000 ACT .

As of the latest data, the total supply is . Issuance Process: There is no evidence of a fixed or inflationary issuance schedule. Instead, tokens are minted as users interact with the smart contract, making the supply responsive to actual demand and participation. 2. Allocation Mechanism No Traditional Pre-Allocation: Unlike many projects, ACT does not appear to have a traditional allocation breakdown (e.g., team, investors, ecosystem, etc.) at genesis. All tokens are created through user interaction with the contract.

Unlike many projects, ACT does not appear to have a traditional allocation breakdown (e.g., team, investors, ecosystem, etc.) at genesis. All tokens are created through user interaction with the contract. Community-Driven Creation: Every ACT token is created by users providing valuable assets to the smart contract, ensuring that all tokens in circulation have been backed by user action or value contribution.

Every ACT token is created by users providing valuable assets to the smart contract, ensuring that all tokens in circulation have been backed by user action or value contribution. Transparency: All token creation and supply data are verifiable on-chain via BSCScan and other block explorers. 3. Usage and Incentive Mechanism Utility: ACT is designed as a multi-purpose token within the Acet ecosystem, with use cases including: Participation in DeFi protocols and games (e.g., ACT BINGO, RPS FIGHT, MINING PRO). Staking, voting, and governance within the Acet platform. Access to exclusive community events and merchandise.

ACT is designed as a multi-purpose token within the Acet ecosystem, with use cases including: Incentives: The tokenomics are structured to reward active participation: Users who create ACT tokens by interacting with the smart contract are directly contributing to the ecosystem and are incentivized through potential appreciation and utility. Community engagement is further encouraged through events, tournaments, and reward pools.

The tokenomics are structured to reward active participation: 4. Locking Mechanism No Explicit Locking/Unlocking Schedule: There is no evidence of a formal vesting or locking mechanism for ACT tokens. Since tokens are minted on-demand by users, there are no pre-allocated tokens subject to lockups or vesting cliffs.

There is no evidence of a formal vesting or locking mechanism for ACT tokens. Since tokens are minted on-demand by users, there are no pre-allocated tokens subject to lockups or vesting cliffs. Voluntary Locking: Users may choose to lock or stake their ACT tokens in various DeFi products or pools within the Acet ecosystem to earn additional rewards or participate in governance, but this is voluntary and not protocol-mandated. 5. Unlocking Time No Scheduled Unlocks: Because ACT tokens are not pre-allocated or subject to vesting, there are no scheduled unlock events. All tokens in circulation have been created and are immediately liquid and transferable.

Because ACT tokens are not pre-allocated or subject to vesting, there are no scheduled unlock events. All tokens in circulation have been created and are immediately liquid and transferable. On-Chain Transparency: The supply and distribution can be tracked in real-time on BSCScan and other analytics platforms. 6. Tokenomics Table Aspect Details Initial Supply 0 (zero) Current Supply 2,235,000,000 ACT Issuance Minted on-demand via smart contract by users Allocation 100% community/user-driven; no pre-mine, no team/investor allocation Usage DeFi, games, staking, governance, community events, merchandise Incentives Participation rewards, event rewards, staking yields (where applicable) Locking No protocol-mandated lockups; voluntary staking/locking in ecosystem products Unlocking No vesting/unlock schedule; all tokens are liquid upon creation 7. Implications and Analysis Decentralization: The ACT model is highly decentralized, with no central allocation or vesting, reducing risks of large unlock events or team/investor dumps.

The ACT model is highly decentralized, with no central allocation or vesting, reducing risks of large unlock events or team/investor dumps. Demand-Driven Supply: The supply grows only as users interact with the protocol, aligning incentives and reducing inflationary pressures.

The supply grows only as users interact with the protocol, aligning incentives and reducing inflationary pressures. Transparency: All token creation and supply changes are on-chain and auditable.

All token creation and supply changes are on-chain and auditable. Limitations: The lack of a formal allocation or vesting schedule may limit the ability to fund long-term development or incentivize core contributors unless addressed through other mechanisms. 8. Additional Resources Acet Official Website

ACT Token on BSCScan

Acet Whitepaper (EN)

Acet Gitbook 9. Conclusion Acet (ACT) represents a unique approach to token economics, prioritizing community-driven issuance and utility over traditional pre-allocation and vesting. This model fosters organic growth and aligns incentives with actual user participation, but it also places the onus on the community to drive development and ecosystem expansion. Stakeholders should monitor on-chain activity and community engagement to assess the long-term sustainability of this model.

Tokenomie pentru The AI Prophecy (ACT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The AI Prophecy (ACT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACT, explorează prețul în direct al tokenului ACT!

Cum se cumpără ACT Te interesează să adaugi The AI Prophecy (ACT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ACT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ACT pe MEXC!

Istoric de preț pentru The AI Prophecy (ACT) Analiza istoricului de preț pentru ACT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACT!

Predicție de preț pentru ACT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!