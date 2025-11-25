Ce este NEXSAY

Informații de preț pentru NEXSAY

Tokenomie pentru Nexsay (NEXSAY) Descoperă informații cheie despre Nexsay (NEXSAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Nexsay (NEXSAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nexsay (NEXSAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Maxim dintotdeauna: $ 0.1448 $ 0.1448 $ 0.1448 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0000001939 $ 0.0000001939 $ 0.0000001939

Informații despre Nexsay (NEXSAY) Nexsay is a next-generation Web3.0 AI chat platform that combines decentralized communication technology with advanced artificial intelligence. Nexsay is a next-generation Web3.0 AI chat platform that combines decentralized communication technology with advanced artificial intelligence. Pagină de internet oficială: https://nexsay.space/ Carte albă: https://nexsay.space/whitepaper.html Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5131b53345aebd3fA92e44119fA8bb0e9FE94010

Tokenomie pentru Nexsay (NEXSAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nexsay (NEXSAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEXSAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEXSAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEXSAY, explorează prețul în direct al tokenului NEXSAY!

Istoric de preț pentru Nexsay (NEXSAY) Analiza istoricului de preț pentru NEXSAY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

