Ce este LIGHT

Informații de preț pentru LIGHT

Tokenomie pentru Bitlight Labs (LIGHT) Descoperă informații cheie despre Bitlight Labs (LIGHT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitlight Labs (LIGHT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitlight Labs (LIGHT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.80M $ 41.80M $ 41.80M Ofertă totală: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ofertă aflată în circulație: $ 43.06M $ 43.06M $ 43.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 407.69M $ 407.69M $ 407.69M Maxim dintotdeauna: $ 2.8579 $ 2.8579 $ 2.8579 Minim dintotdeauna: $ 0.5392876430024418 $ 0.5392876430024418 $ 0.5392876430024418 Preț curent: $ 0.9707 $ 0.9707 $ 0.9707 Află mai mult despre prețul tokenului Bitlight Labs (LIGHT) Cumpără LIGHT acum!

Informații despre Bitlight Labs (LIGHT) Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network. Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network. Pagină de internet oficială: https://bitlightlabs.com/ Carte albă: https://blog.bitlightlabs.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Tokenomie pentru Bitlight Labs (LIGHT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitlight Labs (LIGHT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LIGHT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LIGHT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LIGHT, explorează prețul în direct al tokenului LIGHT!

Cum se cumpără LIGHT Te interesează să adaugi Bitlight Labs (LIGHT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LIGHT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LIGHT pe MEXC! Istoric de preț pentru Bitlight Labs (LIGHT) Analiza istoricului de preț pentru LIGHT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LIGHT! Predicție de preț pentru LIGHT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LIGHT? Pagina noastră de predicție de preț pentru LIGHT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LIGHT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!