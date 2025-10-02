Entendendo os riscos da liquidação: Perguntas frequentes e dicas de proteção





Na MEXC, os usuários podem negociar tanto Futuros Perpétuos USDT -M, com alavancagem de até 500x, quanto Futuros Perpétuos Coin-M, com alavancagem de até 200x. Embora a alta alavancagem ofereça potencial para retornos significativamente amplificados, ela também envolve riscos de volatilidade muito maiores. Uma reversão repentina do mercado pode disparar a liquidação instantaneamente, resultando na perda total da margem.





Para ajudar os traders a entender melhor e mitigar os riscos de liquidação, este artigo oferece uma análise estruturada dos quatro cenários de liquidação mais comuns na negociação de Futuros da MEXC. Ele também apresenta proteções práticas baseadas em estratégias, que podem ser aplicadas diretamente nas negociações. Ao final, você obterá insights essenciais para avaliar os riscos de liquidação, fortalecer a gestão de posições e aumentar a resiliência geral da sua abordagem de negociação.









liquidação ocorre quando a sua razão de margem de manutenção cai abaixo do requisito da plataforma. Nesse momento, o sistema fecha automaticamente suas posições para evitar que as perdas ultrapassem o valor do colateral disponível.

Entender o mecanismo de liquidação é essencial porque permite aos traders:





Antecipar e gerenciar riscos, reduzindo a probabilidade de fechamentos inesperados de posições.

Usar alavancagem e margem de forma mais eficiente, diminuindo assim a chance de liquidação.

Refinar estratégias de negociação para maximizar a eficiência de capital e a estabilidade.













Nos Futuros da MEXC, os preços de liquidação são calculados com base no preço justo, e não no preço de mercado ou no preço do índice. O preço justo reflete o valor justo em tempo real do par de negociação, derivado tanto do preço do índice quanto do preço de mercado. Por conta dessa metodologia, o preço justo pode diferir ligeiramente do preço da última negociação. Para mais detalhes, consulte o artigo Preco Índice, Preço Justo e Último Preço





Essa abordagem ajuda a reduzir liquidações desnecessárias causadas por volatilidade temporária do mercado ou baixa liquidez. Quando o preço justo atinge o limite de liquidação, a liquidação é acionada automaticamente.





Na plataforma web da MEXC, os traders podem monitorar o preço justo diretamente, selecionando Preço Justo no topo do gráfico de velas. Esse recurso oferece uma camada adicional de transparência e controle na gestão de posições.









Você pode acessar o gráfico de velas, selecionar Preço Justo e visualizar o gráfico de velas do preço justo.













Quando a liquidação é acionada, o sistema fechará a posição por meio de ações como cancelamento de ordens, liquidação escalonada ou compensação entre posições longas e curtas. A Tomada de Posição pelo Preço de Falência significa que, se o nível de risco da posição de um usuário for maior que o nível 1, o sistema tentará reduzir o risco liquidando automaticamente parte da posição (liquidação escalonada). Se, após esse ajuste, a posição ainda atender aos critérios de liquidação, o motor de liquidação assumirá a posição pelo preço de falência. Para detalhes sobre os níveis de risco, consulte o Guia de Futuros





Se uma posição for fechada a um preço melhor que o preço de falência, qualquer margem remanescente será transferida para o Fundo de Seguro da MEXC . Se o mercado fechar a um preço pior, o Fundo de Seguro cobrirá a diferença da margem para garantir que a liquidação seja concluída de forma adequada.









Em teoria, o preço de liquidação de um par de negociação não muda. No entanto, devido a ajustes dinâmicos no mecanismo de liquidação, existem algumas exceções.









Os preços de liquidação variam dependendo se você está usando o modo Margem cruzada ou Margem isolada. No modo Margem cruzada, toda a margem disponível é aplicada em todas as posições abertas. O PNL (lucro e perda) não realizado, portanto, afetará seu preço de liquidação. Se o PNL não realizado aumentar, o preço de liquidação diminui. Se o PNL não realizado diminuir, o preço de liquidação aumenta. Além disso, se o tamanho da posição mudar na Margem cruzada, o preço de liquidação também será alterado. No modo Margem isolada, no entanto, o preço de liquidação permanece fixo, pois a margem está vinculada a uma única posição e não é afetada por alterações em outras posições









As taxas de financiamento também influenciam os preços de liquidação. No modo Margem cruzada, pagar ou receber taxas de financiamento altera sua margem disponível, o que, por sua vez, modifica o preço de liquidação. Já no modo Margem isolada, se você receber financiamento, o preço de liquidação permanece inalterado. Se você pagar financiamento e sua margem disponível for insuficiente, o sistema deduzirá da margem da posição, podendo causar alterações no preço de liquidação.





Resumindo, os preços de liquidação são influenciados pelo modo de margem, saldo de margem e flutuações nas taxas de financiamento. Os traders devem estar atentos a esses fatores ao abrir posições.









Ao negociar Futuros na MEXC, você pode se deparar com situações em que uma ordem stop-loss falha. As razões mais comuns incluem:









Se o seu preço stop-loss estiver muito próximo do preço de liquidação, o preço justo pode atingir seu preço de liquidação antes que a ordem stop-loss seja acionada. Isso resulta em liquidação e na falha da ordem stop-loss.









TP/SL são executadas pelo preço de mercado quando acionadas. Durante uma volatilidade acentuada, o mercado pode ultrapassar rapidamente o preço de gatilho pretendido, causando execução parcial ou falha da ordem. Dependendo da sua tolerância ao risco, você pode optar por aguardar a execução ou cancelar a ordem.









Ordens stop-loss também podem falhar devido a tamanho de posição insuficiente para fechamento, contrato em estado de não negociação ou problemas relacionados ao sistema





Na MEXC, ordens TP/SL são executadas pelo preço de mercado. Por isso, pode haver diferença entre o preço de gatilho e o preço de execução. Estes são os problemas mais comuns relacionados à liquidação na negociação de Futuros. Você pode reduzir o risco de liquidação monitorando sua razão de margem, usando ordens stop-loss ou diminuindo a alavancagem. Para mais informações, consulte outros artigos sobre Futuros no Aprendizado MEXC









Controlar o risco de liquidação é fundamental na negociação de Futuros. Os investidores podem adotar as seguintes medidas:





Defina a alavancagem com prudência: Escolha níveis de alavancagem compatíveis com sua tolerância ao risco. Para iniciantes, recomenda-se manter a alavancagem abaixo de 10x, reduzindo o impacto das oscilações de preço sobre a margem.

Selecione o modo de margem estrategicamente: A Margem cruzada distribui o risco por todas as posições, mas pode afetar o saldo total da conta, enquanto a Margem isolada limita o risco a uma única posição. Escolha de acordo com sua estratégia e tolerância ao risco.

Mantenha margem suficiente: Adicione margem regularmente para ampliar a folga entre o preço de abertura e o preço de liquidação, melhorando sua capacidade de suportar a volatilidade.

Ative alertas de risco: Habilite alertas de preço de liquidação ou lembretes de preço para monitorar riscos em tempo real e agir de forma oportuna.

Priorize a preservação de capital: Em mercados altamente voláteis, foque em controlar perdas e proteger o principal, em vez de buscar o lucro máximo.









Nos mercados de Futuros de alta alavancagem, retornos e riscos são sempre duas faces da mesma moeda. O mecanismo de liquidação da MEXC é uma salvaguarda essencial tanto para traders quanto para a plataforma, mas sem uma compreensão clara de como ele funciona e do que o aciona, os traders podem ser forçados a sair das posições inesperadamente. Somente entendendo a fundo a mecânica da liquidação, reconhecendo as diferenças entre Margem cruzada e Margem isolada, e aplicando stop-losses e gestão adequada de margem, você conseguirá estabilizar posições durante turbulências do mercado e evitar a perda instantânea do seu capital.





Lembre-se sempre: a gestão de risco deve ser sua prioridade máxima na negociação de Futuros. Ao gerenciar posições de forma científica e reagir com calma à volatilidade, você cria a base para buscar lucros, e só assim poderá alcançar sucesso sustentável e de longo prazo no mercado.









Festa da taxa 0, permitindo que os usuários reduzam significativamente seus custos de negociação. Com esta iniciativa, você pode economizar mais, negociar mais e ganhar mais. Ao participar da campanha, você desfrutará de negociações com taxas ultrabaixas na plataforma MEXC, mantendo-se à frente das tendências do mercado e aproveitando oportunidades de investimento no momento em que surgirem. É seu portal para negociações mais inteligentes e maior crescimento de patrimônio. A MEXC lançou oficialmente o evento, permitindo que os usuários reduzam significativamente seus custos de negociação. Com esta iniciativa, você pode. Ao participar da campanha, você desfrutará de negociações com taxas ultrabaixas na plataforma MEXC, mantendo-se à frente das tendências do mercado e aproveitando oportunidades de investimento no momento em que surgirem. É seu portal para negociações mais inteligentes e maior crescimento de patrimônio.





Leituras recomendadas:

Por que escolher os Futuros da MEXC?Descubra as vantagens exclusivas de negociar Futuros na MEXC e aprenda a se manter à frente no mercado de derivativos. Descubra as vantagens exclusivas de negociar Futuros na MEXC e aprenda a se manter à frente no mercado de derivativos.

Como participar do M-Day?Domine os passos e estratégias para participar dos eventos M-Day e não perca os airdrops diários de mais de 80,000 USDT em bônus de Futuros. Domine os passos e estratégias para participar dos eventos M-Day e não perca os airdrops diários de mais de 80,000 USDT em bônus de Futuros.

Guia de negociação de Futuros (Versão App): Guia passo a passo de como negociar Futuros no aplicativo móvel da MEXC e comece a operar com confiança. Guia passo a passo de como negociar Futuros no aplicativo móvel da MEXC e comece a operar com confiança.



