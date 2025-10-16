Taxas de negociação e taxas de financiamento da MEXC explicadas: O guia mais recente para taxas de Spot e Futuros





Seja você um trader experiente de criptomoedas ou esteja apenas começando, entender as taxas de negociação é essencial para navegar no mercado e melhorar sua experiência de negociação. A MEXC, uma exchange global líder em criptomoedas, oferece uma estrutura de taxas transparente que ajuda os traders a gerenciar custos de forma eficaz tanto nos mercados Spot quanto de Futuros.













Na negociação de Futuros da MEXC, os usuários podem atuar em dois papéis:





Maker: uma ordem limite que não corresponde imediatamente a ordens Maker existentes, mas é colocada no livro de ordens como uma ordem pendente aguardando execução. Isso adiciona liquidez ao mercado.

Taker: uma ordem limite ou ordem a mercado que corresponde diretamente a ordens Maker existentes, removendo liquidez do mercado.





As taxas para Futuros na MEXC são: 0,00% para ordens Maker e 0,02% para ordens Taker. Se você possui tokens MX e os transfere para sua conta de Futuros, eles podem ser usados para abater taxas de negociação com 20% de desconto. Se você tiver mais de 500 MX, poderá receber 50% de desconto.









Exemplo: um usuário abre uma posição vendida equivalente a 1 BTC em Futuros Perpétuos BTCUSDT , com valor de posição de 100.000 USDT:

Se executada como ordem Maker: taxa = 100.000 × 0.000% = 0 USDT

Se executada como ordem Taker: taxa = 100.000 × 0.020% = 20 USDT





Nota: não há cobrança de taxas para ordens não executadas ou canceladas.





Além disso, determinados pares de negociação de Futuros Perpétuos da MEXC adotarão uma estrutura de taxas em níveis, projetada para incentivar a negociação ativa entre usuários de diferentes níveis. Como as taxas podem variar conforme a região, você pode verificar seu Nível de usuário atual e os níveis de taxa correspondentes na página de Negociação de Futuros. À medida que seu volume de negociação aumenta, você avançará para níveis superiores com taxas mais vantajosas, continuando a se beneficiar da alta liquidez e profundidade de mercado da MEXC.











A taxa de financiamento é um mecanismo definido pelas exchanges de criptomoedas para manter o preço dos Futuros Perpétuos alinhado ao preço do ativo subjacente. Aplica-se especificamente a contratos perpétuos e funciona como uma troca de financiamento entre traders Long e Short. A exchange em si não coleta essa taxa; em vez disso, o mecanismo ajusta o custo ou retorno de manter posições, incentivando que o preço dos perpétuos permaneça próximo ao preço do ativo subjacente.





Na MEXC, o mecanismo de taxa de financiamento garante que o preço dos Futuros Perpétuos permaneça firmemente ancorado ao preço do índice Spot, mantendo a justiça e a estabilidade do mercado.





De forma geral, as regras para pagamentos de financiamento são as seguintes:

Se a taxa de financiamento é positiva, posições Long pagam financiamento enquanto posições Short recebem financiamento. O contrário ocorre se a taxa de financiamento for negativa.

Apenas usuários que mantêm posições no momento do timestamp de financiamento são obrigados a pagar ou receber taxas de financiamento. Se a posição for fechada antes do horário de financiamento, não há pagamento ou recebimento.

Como a liquidação da taxa de financiamento requer tempo de processamento, quaisquer ordens executadas dentro de ±15 segundos do timestamp de financiamento podem não ser incluídas na liquidação. As taxas de financiamento são trocadas diretamente entre usuários, e a MEXC Futures não cobra nenhuma taxa de financiamento.









*BTN-Comece sua jornada em Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/information/funding_list









Assim como nos Futuros, a negociação Spot da MEXC também tem dois papéis: Maker e Taker.

Maker: uma ordem limite que não corresponde imediatamente a ordens Maker existentes, mas é colocada no livro de ordens como ordem pendente. Isso adiciona liquidez ao mercado.

Taker: uma ordem limite ou ordem a mercado que corresponde diretamente a ordens Maker existentes, removendo liquidez do mercado.





Em 30 de agosto de 2025, as taxas da MEXC para negociação spot são: 0% para ordens Maker e 0,05% para ordens Taker. Se você possui tokens MX, pode usufruir de 20% de desconto nas taxas de negociação. Se tiver mais de 500 MX, pode receber 50% de desconto.





Exemplo: um usuário vende 1 BTC no mercado Spot BTC/USDT e recebe 100.000 USDT:

Se executada como ordem Maker: taxa = 100.000 × 0% = 0 USDT

Se executada como ordem Taker: taxa = 100.000 × 0,05% = 50 USDT





Nota: não há cobrança de taxas para ordens não executadas ou canceladas.









As taxas muitas vezes são negligenciadas, mas são um fator crítico na determinação da lucratividade de longo prazo.





Reduzir custos: selecionar entre ordens Maker e Taker estrategicamente, ou usar MX para abater taxas, pode reduzir significativamente os custos de transação.

Melhorar estratégia: as taxas de financiamento influenciam diretamente o custo de manter posições, ajudando traders a decidir se devem manter posições ao longo do tempo.

Fortalecer a consciência de risco: compreender claramente os mecanismos de taxas ajuda traders a evitar perdas desnecessárias com taxas de financiamento ignoradas.

Aumentar a lucratividade: com a mesma estratégia de negociação, aqueles que fazem uso eficaz das estruturas de taxas podem alcançar retornos líquidos mais altos.













Visite o site oficial da MEXC e acesse a página de Taxas de Negociação para visualizar informações detalhadas sobre taxas de Futuros e Spot.













Abra o aplicativo MEXC, toque no seu perfil e vá em Configurações de taxas para visualizar as informações relevantes.









Nota: as taxas podem variar em diferentes países e regiões. Consulte sempre as taxas exibidas na página de Taxas de Negociação da MEXC como padrão. Ao negociar na MEXC, preste atenção a quaisquer mudanças nas taxas para planejar melhor seus custos de negociação.









Compreender as taxas de negociação e as taxas de financiamento da MEXC não apenas ajuda você a calcular custos de forma mais precisa, mas também melhora a eficácia geral de suas estratégias de negociação. Seja no Spot ou nos Futuros, dominar as estruturas de taxas é um passo importante para uma negociação mais profissional.





Se você deseja economizar em taxas, pode usar MX para obter descontos. Com o tempo, as economias acumuladas podem ser significativas.





Atualmente, a MEXC está promovendo o evento Festa da Taxa 0 , uma oportunidade exclusiva para negociar com taxas zero. Isso permite que os usuários reduzam substancialmente os custos de negociação, alcançando o objetivo de “economize mais, negocie mais, ganhe mais”. Na plataforma MEXC, você pode aproveitar ao máximo essa promoção para desfrutar de negociações de baixo custo, se manter à frente das tendências de mercado e capturar até mesmo as oportunidades de investimento mais rápidas, acelerando sua jornada em direção ao crescimento de ativos de longo prazo.









Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



