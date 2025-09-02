Você já passou por isso? Acertou a direção do mercado em uma negociação de Futuros, mas seus lucros foram diminuindo ou seu saldo caiu misteriosamente? O culpado pode ser algo que muitos iniciantes igVocê já passou por isso? Acertou a direção do mercado em uma negociação de Futuros, mas seus lucros foram diminuindo ou seu saldo caiu misteriosamente? O culpado pode ser algo que muitos iniciantes ig
Entendendo as taxas de financiamento da MEXC: diga adeus aos custos ocultos na negociação de Futuros

2 de setembro de 2025MEXC
0m
#Futuros#Análise técnica#Iniciantes#Conceitos básicos#Avançado
Você já passou por isso? Acertou a direção do mercado em uma negociação de Futuros, mas seus lucros foram diminuindo ou seu saldo caiu misteriosamente? O culpado pode ser algo que muitos iniciantes ignoram: a taxa de financiamento.
Na negociação de Futuros Perpétuos da MEXC, a taxa de financiamento é um custo variável crucial que muitas vezes passa despercebido por traders menos experientes. Neste artigo, explicaremos tudo o que você precisa saber - o que é, como é calculada, quando é cobrada e como evitar armadilhas comuns—para que você finalmente entenda esse "custo oculto".

1. O que são taxas de financiamento? Um mecanismo essencial para todo trader


A taxa de financiamento é um mecanismo que ajuda a alinhar o preço dos Futuros perpétuos com os preços do mercado à vista (spot). Ela garante a estabilidade do mercado ao exigir que holders de posições long (compradas) e short (vendidas) paguem uns aos outros periodicamente.

Como funciona nos Futuros MEXC:


  • Quando o preço do Futuro está acima do preço Spot, a taxa de financiamento é positiva, e os longs (compradores) pagam os shorts.
  • Quando o preço do Futuro está abaixo do preço Spot, a taxa de financiamento é negativa, e os shorts (vendedores) pagam os longs.

Essa taxa não é cobrada pela plataforma - ela é transferida entre os traders - mas pode impactar significativamente seus retornos reais.

Exemplo
Você entra em uma posição longa em BTC e sua previsão está correta, mas, devido a uma taxa de financiamento alta, é cobrado a cada 8 horas. Como resultado, seus lucros diminuem - ou, pior, viram prejuízos. Essa é a realidade desse "custo oculto".

2. Por que as taxas de financiamento importam


Na negociação de Futuros, a taxa de financiamento não é apenas um número. Ela pode influenciar sua lucratividade, estratégia e até como você interpreta o sentimento do mercado. Veja por que você não deve ignorá-la:

2.1 Mantém os preços dos Futuros alinhados aos preços no mercado Spot


Como os contratos de futuros perpétuos não têm vencimento, os desvios de preço em relação ao mercado Spot podem persistir. As taxas de financiamento corrigem isso ao incentivar financeiramente os traders a equilibrar o mercado.

Exemplo
Se o BTC Spot está cotado a $100.000 e o Futuro a $101.000 (supervalorizado):
Uma taxa de financiamento positiva é aplicada. Os longs precisam pagar os shorts, tornando mais caro manter posições long. Isso desencoraja o excesso de compras e aproxima o preço dos futuros do valor Spot.

2.2 Reflete o sentimento do mercado: sinal em tempo real de viés altista ou baixista


A taxa de financiamento revela se os traders estão mais otimistas (bullish) ou pessimistas (bearish) - funcionando como um indicador em tempo real do sentimento do mercado.

Exemplo
Uma taxa de financiamento de +0,05% no par BTCUSDT indica que a maioria dos traders está bullish e assumindo posições long. Por outro lado, uma taxa de -0,03% sugere sentimento bearish, com mais traders shortando o mercado.
Em resumo, a taxa de financiamento age como um termômetro do sentimento do mercado.

2.3 Prevenção de posicionamento unilateral no mercado


Quando muitos traders concentram-se no mesmo lado (long ou short), as taxas de financiamento ajustam-se automaticamente para restaurar o equilíbrio. Taxas mais altas criam uma pressão natural para que posições superlotadas sejam encerradas.

Exemplo
Se a taxa de financiamento do BTC disparar para +0,15%, os traders em long precisarão pagar 0,15% a cada 8 horas - essencialmente uma "penalidade" por fazer parte da maioria. Esse "imposto de congestionamento" incentiva alguns traders a fechar posições, reduzindo a pressão unilateral e trazendo o mercado de volta ao equilíbrio.

2.4 Impacto nos rendimentos líquidos: o custo oculto das operações direcionais


As taxas de financiamento representam um custo real que pode corroer significativamente os lucros, mesmo quando sua previsão de mercado está correta. Em cenários extremos, esses custos podem transformar operações lucrativas em prejuízos.

Exemplo
Você assume uma posição long em BTC e o preço sobe 3% em 24 horas - uma previsão de mercado bem-sucedida. No entanto, com taxas de financiamento de +0,25% a cada 8 horas, você paga 0,75% em custos totais de financiamento ao longo do dia. Isso reduz seu lucro líquido para apenas 2,25%, representando uma redução de 25% nos retornos apenas devido ao financiamento.


O impacto torna-se mais pronunciado em mercados laterais ou altamente voláteis, onde os custos de financiamento podem acumular-se enquanto os movimentos de preço permanecem limitados, potencialmente resultando em prejuízos líquidos, apesar de previsões corretas da direção do mercado.

2.5 Aumento do risco de liquidação: custos de financiamento reduzem a margem


As taxas de financiamento são automaticamente deduzidas da margem da sua posição quando o saldo da sua conta é insuficiente para cobri-las. Essa redução na margem disponível aproxima seu preço de liquidação do preço atual de mercado, aumentando o risco de liquidação.

Exemplo
Você abre uma posição long alavancada em BTCUSDT com uma margem de liquidação confortável. À medida que as taxas de financiamento acumulam-se ao longo de vários períodos, elas são automaticamente deduzidas da margem da sua posição. Essa redução gradual na margem disponível aproxima progressivamente seu preço de liquidação do preço de mercado, diminuindo sua margem de segurança. Uma queda no mercado que você poderia suportar anteriormente agora representa um risco de liquidação significativamente maior.

3. Como a taxa de financiamento é calculada?


A MEXC oferece dois tipos de Futuros: Futuros USDT-M e Futuros Coin-M. O cálculo da taxa de financiamento difere ligeiramente entre eles.


3.1 Futuros USDT-M


Taxa de Financiamento = Valor da Posição × Taxa de Financiamento Valor da Posição = Quantidade da Posição × Preço Justo

Exemplo
O trader A tem uma posição long de 10 BTC no par BTCUSDT. O preço justo atual é 10.000 USDT e a taxa de financiamento é 0,01%.

Valor da Posição = 10 × 10.000 = 100.000 USDT Taxa de Financiamento = 100.000 × 0,01% = 10 USDT

Como a taxa de financiamento é positiva, o trader A (long) paga 10 USDT aos traders em short. Se outro trader tiver uma posição short de mesmo valor, receberá esses 10 USDT.

3.2 Futuros Coin-M


Taxa de Financiamento = Valor da Posição × Taxa de Financiamento Valor da Posição = [Quantidade de Contratos × Tamanho do Contrato] / Preço Justo

Exemplo
O trader A tem 100 contratos em long no par BTCUSD (1 contrato = 100 USD). O preço justo atual é 10.000 USDT e a taxa de financiamento é 0,01%.

Valor da Posição = (100 × 100) / 10.000 = 1 BTC Taxa de Financiamento = 1 BTC × 0,01% = 0,0001 BTC
Novamente, se a taxa for positiva, os traders em long pagam essa taxa aos shorts. O trader A precisará pagar 0,0001 BTC ao trader em short com o mesmo valor de posição.

Tipo de contrato
Taxa de financiamento
Frequência de liquidação
USDT-M
±0.01％ ~ ±0.03％
A cada 8 horas (padrão)
(UTC 00:00, 08:00, 16:00)
Coin-M
±0.01％ ~ ±0.03％
A cada 8 horas (padrão)
(UTC 00:00, 08:00, 16:00)

Observação: ±0.01% representa a faixa típica da taxa de financiamento. Durante condições extremas de mercado ou para ativos altamente voláteis (como ETH, SOL, etc.), as taxas podem aumentar temporariamente para ±0.03%. Em circunstâncias normais, as taxas de financiamento da MEXC são liquidadas a cada 8 horas. No entanto, certos pares de Futuros podem ser ajustados para ciclos de liquidação de 4 horas com base na volatilidade do mercado ou considerações estratégicas. Por exemplo, a partir de 18 de julho de 2025, a MEXC ajustou 14 pares de Futuros USDT-M incluindo LAYER, LPT, RVN para períodos de liquidação de 4 horas, com limites de taxa de financiamento de ±3%.

4. Como monitorar as taxas de financiamento na MEXC


A MEXC oferece várias formas de acompanhar as taxas de financiamento e seu impacto em suas posições:

  • Na interface de negociação de Futuros, a taxa de financiamento atual e o temporizador de contagem regressiva são exibidos na barra superior de informações.
  • Acesse Histórico de Ordens e NegociaçõesTaxas de Financiamento para visualizar seu histórico completo de taxas.
  • Cada par de Futuros possui sua própria taxa de financiamento independente. Sempre verifique a taxa atual antes de abrir posições, especialmente em períodos de alta volatilidade.

Observação: As taxas de financiamento são dinâmicas e flutuam de acordo com o sentimento de compra/venda (long/short) do mercado, com variações mais significativas durante períodos de extrema volatilidade.

Na página de negociação de Futuros, acima do gráfico de velas, você pode visualizar a taxa de financiamento atual que será liquidada no próximo período. O temporizador mostra o tempo restante até a liquidação.


Observação: As taxas de financiamento variam entre diferentes pares de Futuros. Os usuários devem verificar as taxas específicas do par selecionado.

Na seção Ordens de Futuros, localizada no canto superior direito, selecione Taxas de Financiamento para visualizar todas as taxas de financiamento liquidadas anteriormente.


5. Liquidação das taxas de financiamento: horários e processo


5.1 Cronograma de liquidação


A MEXC processa as taxas de financiamento em intervalos fixos de 8 horas: 00:00, 08:00 e 16:00 UTC diariamente.
Os usuários só são cobrados se mantiverem uma posição aberta no horário exato da liquidação. Fechar a posição antes da liquidação não acarreta taxas.

5.2 Processo de dedução automática


As taxas de financiamento são deduzidas diretamente da margem disponível. Se o saldo for insuficiente, serão deduzidas da margem da posição, o que pode aproximar o preço de liquidação do preço de mercado, aumentando o risco de liquidação.

6. Considerações finais: domine as taxas de financiamento para dominar os Futuros


Na negociação de contratos perpétuos, os movimentos de preço são óbvios e visíveis. No entanto, as taxas de financiamento representam um custo menos aparente, mas igualmente importante, que afeta seus retornos a cada período de liquidação.


Para traders iniciantes, negociar com sucesso vai além de apenas prever a direção do preço. Compreender os diversos custos e mecanismos dos contratos perpétuos é essencial para a rentabilidade no longo prazo. Um bom entendimento das taxas de financiamento ajuda você a evitar custos inesperados e tomar decisões de negociação mais informadas.
Na MEXC, entender como funcionam as taxas de financiamento permite que você negocie com maior consciência de todos os custos envolvidos. Considere as taxas de financiamento como um aspecto importante da sua educação em trading. Ao incorporar esses custos em sua estratégia, você pode desenvolver uma abordagem mais abrangente para a negociação de futuros, que considera tanto os lucros potenciais quanto as despesas associadas.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza essas informações apenas para fins de referência e não oferece orientação de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e atue com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

