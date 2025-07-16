Enquanto celebra seu sétimo aniversário, a MEXC continua a adotar o conceito de “mais” como estratégia central, trilhando um caminho de inovação no universo em constante expansão das finanças digitaisEnquanto celebra seu sétimo aniversário, a MEXC continua a adotar o conceito de “mais” como estratégia central, trilhando um caminho de inovação no universo em constante expansão das finanças digitais
Celebrando 7 anos de MEXC: Construindo o futuro da infra-estrutura cripto com "Mais" como estratégia central

16 de julho de 2025
Enquanto celebra seu sétimo aniversário, a MEXC continua a adotar o conceito de “mais” como estratégia central, trilhando um caminho de inovação no universo em constante expansão das finanças digitais. Ao longo desses sete anos, a MEXC deixou de ser apenas uma plataforma de negociação e se transformou em um ecossistema cripto multidimensional, onde a diversidade está presente em cada detalhe, moldando sua essência e impulsionando seu crescimento.

1. Matriz de tokens em alta: Construindo um mercado de ativos digitais


Com 2,905 pares de negociação Spot e 1,130 tokens de Futuros, a MEXC se consolida como uma das líderes globais em número de tokens em alta listados. Mas isso vai além do volume — é um reflexo de inteligência de mercado em tempo real.
Do ritmo constante do Bitcoin ao crescimento explosivo das altcoins, da inovação transformadora do DeFi ao impulso surpreendente do GameFi, a MEXC tece não apenas uma rede de pares de negociação, mas de possibilidades rumo à liberdade financeira.


Nossa biblioteca de tokens em constante expansão funciona como um radar blockchain altamente preciso. Por trás de cada nova listagem semanal, há uma equipe profissional trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, acompanhando tendências globais, usando algoritmos de IA e ouvindo o feedback da comunidade. Essa filosofia de ser “diversa, mas criteriosa” permite que iniciantes montem carteiras diversificadas com facilidade, enquanto traders experientes encontram joias promissoras em nichos emergentes.

2. Festa de airdrop: Criando um mecanismo de descobrimento de valor


No ecossistema da MEXC, os airdrops são muito além de simples bônus ocasionais — eles são um pilar essencial na descoberta de valor. Só no último ano, foram realizados 1,886 eventos de airdrop, com uma média de mais de 200 por mês, formando a rede de valor mais densamente conectada da indústria.


Um total de 107 milhões de USDT em recompensas já foi distribuído, proporcionando retornos de até 42.47% ao ano — superando não apenas os canais de investimento tradicionais, mas também a maioria dos fundos de criptomoedas.


Nossa estratégia de airdrops é pensada com uma visão multidimensional: apoiamos desde grandes ecossistemas blockchain até setores emergentes em estágio inicial; promovemos tanto distribuições públicas inclusivas quanto campanhas exclusivas para usuários de alto patrimônio. Cada evento funciona como um teste de estresse para a inovação — ajudando projetos promissores a ganharem força desde o início e oferecendo aos usuários acesso antecipado às novidades mais avançadas do mercado.

3. Evolução do ecossistema: De uma plataforma de negociação a co-criação de valor


Ao olharmos para nossa trajetória, o compromisso da MEXC de oferecer “mais” já gerou frutos significativos: alianças estratégicas com mais de 50 blockchains públicas, o lançamento de mais de 10 produtos DeFi próprios e uma rede de usuários que se estende por mais de 200 países.


E isso é só o começo. Com a chegada da nossa sétima geração do sistema inteligente de negociação, o Launchpool da MEXC consolidado como uma das principais plataformas de lançamento de tokens, e nossa DEX superando 10 milhões de dólares em volume diário, uma visão ainda maior está ganhando forma.


Para celebrar esse marco, preparamos um verdadeiro universo de surpresas: uma competição de negociações com prêmios milionários em USDT, eventos de airdrop com caixas misteriosas de NFTs, programas de comissão para afiliados e um pacote de boas-vindas exclusivo de até 8,000 USDT para novos usuários. Mais do que números, essas iniciativas são prova viva de um ecossistema em plena expansão e do nosso compromisso em colocar o usuário no centro de tudo.


Sete anos de evolução blockchain resultaram em uma sinergia multidimensional. Dentro do ecossistema MEXC, cada número pulsa com inovação e cada blockchain aponta para o futuro. Ao continuar construindo uma infraestrutura de finanças digitais de nova geração — baseada em abertura, diversidade e empoderamento do usuário — estamos cultivando uma comunidade cripto global pronta para prosperar.

Este sétimo aniversário não é um ponto final, mas o início de um novo capítulo. Com o “mais” como nosso norte, seguimos navegando rumo ao vasto oceano de possibilidades que o blockchain oferece.

