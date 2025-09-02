Como usar a DEX+ da MEXC









DEX+ da MEXC é uma plataforma de agregação de negociação descentralizada (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para fornecer aos usuários os melhores caminhos de negociação, reduzindo o slippage e otimizando os custos de negociação. Como a mais recente solução de negociação descentralizada lançada pela MEXC, a DEX+ suporta a negociação de mais de 10.000 ativos on-chain, garantindo que os usuários sempre executem negociações pelos melhores preços, proporcionando uma experiência de negociação DEX sem interrupções.









A interface de uso da DEX+ tanto na web quanto no aplicativo são muito similares. Iremos demonstrar o uso com base no aplicativo.









DEX+ na página inicial do aplicativo da MEXC para começar a usar seus recursos. Se você é um novo usuário na plataforma MEXC, pode ler o guia “Como criar uma conta na MEXC” e seguir as instruções passo a passo para se cadastrar. Após o cadastro, sua conta na DEX+ será ativada automaticamente. Após se cadastrar, toque emna página inicial do aplicativo da MEXC para começar a usar seus recursos. Se você é um novo usuário na plataforma MEXC, pode ler o guiae seguir as instruções passo a passo para se cadastrar. Após o cadastro, sua conta na DEX+ será ativada automaticamente.





Se você já é um usuário MEXC, abra o aplicativo da MEXC, toque em DEX+ para ir à página correspondente, leia e aceite os termos de uso e então toque em Cadastre-se na DEX+ para abrir sua conta DEX+ com sucesso.













Na página da DEX+, selecione Carteira, toque em Receber, selecione a criptomoeda e a rede, insira o montante e toque em Confirmar para transferir ativos da sua conta MEXC para a DEX+.





Se você não vir o token de depósito correspondente durante o processo de transferência, use a função Converter na página de depósito para converter e depositar tokens rapidamente.





Nota: A DEX+ é compatível com redes como Solana, BNB Chain, Base e TRON. Mais redes e tokens serão suportados no futuros.













Toque no botão Negociar no final da página, selecione o token que você deseja negociar, selecione o tipo da ordem, insira os parâmetros correspondentes (bem como o preço, montante, etc.) e toque em Comprar para adquirir o token correspondente.





Nota:





1) Devido aos diferentes níveis de congestionamento da rede blockchain, algumas negociações podem levar de vários segundos a minutos para concluir o processo de liquidação.





2) A DEX+ atualmente suporta os seguintes tipos de ordem: Ordem a Mercado, Ordem Limite, Compra/Venda Rápida, Ordem Limite Avançada e Venda Automática (TP/SL). Os usuários podem escolher o tipo de ordem que melhor atenda às suas necessidades.





3) Quando selecionar um token para negociar, você pode visualizar informações detalhadas sobre o token na página de Mercados para avaliar os riscos potenciais associados ao token. Além disso, é possível filtrar os tokens através de listas como













Após concluir uma negociação, você poderá ver sua posição atual em Posições na parte inferior da página de negociação. Toque no ícone de caderno ao lado para acessar o Histórico de negociação, onde você poderá visualizar seus registros de negociações anteriores.













Na página da DEX+, selecione Carteira, toque em Enviar, selecione a criptomoeda e a rede, insira o Montante, e toque em Confirmar para transferir os ativos da DEX+ para sua conta MEXC.





Nota: A DEX+ é compatível com redes como Solana, BNB Chain, Base e TRON. Mais redes e tokens serão suportados no futuros.





A DEX+ da MEXC permite que os usuários negociem sem precisar gerenciar chaves privadas ou realizar transferências complexas de carteiras externas. Isso reduz significativamente a barreira de entrada, tornando a negociação DEX on-chain mais eficiente e fluida.





Se você encontrar algum problema ao usar a DEX+, pode consultar " Perguntas frequentes (FAQ) DEX+ MEXC " para soluções.





Isenção de responsabilidade: Essas informações não oferecem conselhos sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem um conselho para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



