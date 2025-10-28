O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros





A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexos como margem, alavancagem e preços de liquidação acabam afastando muitos iniciantes. Para reduzir essa barreira de entrada, a MEXC lançou os Futuros de Previsão . Essa modalidade elimina a complexidade dos futuros tradicionais e traz a negociação de volta ao seu princípio essencial: decidir se o mercado vai subir ou cair.





*BTN-Comece a sua jornada de negociação de Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT













Os Futuros de Previsão permitem que o investidor aposte se o preço de uma criptomoeda vai subir ou cair dentro de um período definido. Cada posição em Futuros representa a previsão de um trader sobre a direção do preço. Se a previsão estiver correta, ele recebe um pagamento. Se estiver errada, a perda é limitada ao valor em USDT colocado naquela posição.









Lucro: O ganho potencial em uma posição de Futuro de Previsão.

Quantidade: O valor em USDT que você investe, que também representa sua perda máxima possível.

Alta: escolher Alta significa que você acredita que o preço do índice estará maior no momento da liquidação.

Baixa: escolher Baixa significa que você acredita que o preço do índice estará menor no momento da liquidação.

Valor de Liquidação = Principal + Lucro

Lucro = Principal Investido × Taxa de Pagamento









Confirmar para enviar sua negociação. Faça login em sua conta MEXC e acesse a página de negociação de Futuros de Previsão. Selecione o par de negociação desejado, como BTCUSDT . Escolha a unidade de tempo de expiração (opções de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora ou 1 dia). Informe a Quantidade da Ordem, depois selecione se espera que o preço vá subir ou cair no vencimento. Por fim, clique empara enviar sua negociação.









*BTN-Comece a negociar Futuros de Previsão&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/prediction-futures/BTC_USDT













Se sua previsão estiver correta, você receberá um valor de liquidação no vencimento do futuro.

Valor de Liquidação = Principal + Lucro

Lucro = Principal Investido × Pagamento





Se o resultado não for nem maior nem menor que o preço de entrada (ou seja, o preço do índice no vencimento for igual ao preço de exercício), você receberá um valor de liquidação igual ao principal investido. Nesse caso, não há lucro nem prejuízo.





O valor de liquidação de cada futuro é calculado com base no principal investido e na taxa de pagamento vigente no momento da operação.





Se sua previsão estiver incorreta, o Futuro vencerá sem pagamento. O principal investido será considerado sua perda e contado no limite diário de perdas.





Exemplo: suponha que a taxa de pagamento atual seja de 87% e você invista 10 USDT para prever o preço futuro do BTC:

Se sua previsão estiver correta, você receberá 18,7 USDT no total, incluindo 8,7 USDT de lucro.

Se estiver incorreta, perderá os 10 USDT do principal.

Se o resultado for empate, você recupera os 10 USDT investidos, sem lucro nem prejuízo.





Nota: Lucro = Principal Investido × Pagamento









A taxa é calculada internamente com base na volatilidade do ativo e no risco de mercado em determinado momento, podendo variar. Ela é definida no momento da operação e permanece fixa para aquele trade específico. Você pode visualizar as taxas de pagamento para Alta e Baixa diretamente na área de negociação.





No exemplo abaixo, a taxa atual é de 82%. Se você investir 5 USDT em uma previsão correta, receberá 9,1 USDT de liquidação, dos quais 4,1 USDT são lucro.













Limite diário de perdas : Cada trader possui um limite máximo de perdas diárias de 10.000 USDT, incluindo perdas potenciais de ordens abertas. Esse limite é aplicado automaticamente pela plataforma, e não é possível enviar ordens que ultrapassem o teto diário. Para esse cálculo, o principal investido em Futuros de Previsão abertos é considerado perda potencial.

Limite de Futuros de Previsão abertos : É possível manter no máximo 10 Futuros de Previsão abertos ao mesmo tempo.

Limite diário de negociações : Ilimitado.

Limite de preço: Cada Futuro de Previsão individual também está sujeito a um limite de preço para reduzir riscos financeiros. Esse limite é exibido na plataforma.





A MEXC se reserva o direito de ajustar o limite diário de perdas, o limite de Futuros de Previsão abertos e/ou limites de preço a qualquer momento. Alterações não afetam operações já abertas e não serão anunciadas separadamente.









Não. Os Futuros de Previsão não podem ser encerrados antecipadamente. Após enviar a ordem, a negociação permanecerá aberta até a expiração.









Ele é calculado automaticamente com base no preço índice do ativo subjacente no momento em que o Futuro de Previsão vence.









Todos os Futuros de Previsão são liquidados em USDT. Se sua previsão estiver correta, o pagamento em USDT será creditado diretamente em sua Conta de Futuros. Se estiver incorreta, a perda no vencimento será o valor investido, também contabilizado no limite diário de perdas (como descrito acima).









Atualmente, os Futuros de Previsão não suportam negociação via API.









Para entender melhor o papel dos Futuros de Previsão da MEXC, veja a comparação com os Futuros Perpétuos USDT-M da MEXC.





Item Futuros de Previsão da MEXC Futuros Perpétuos Tradicionais MEXC Complexidade da negociação Muito baixa, basta prever a direção Alta, exige gestão de alavancagem, margem e posições Risco principal Fixo, perda máxima limitada ao valor investido Variável, sujeito à liquidação (risco de chamada de margem) Alavancagem/Margem Não é necessário definir alavancagem nem margem O trader deve selecionar alavancagem e modo de margem Périodo de holding Fixo e muito curto (ex.: 60 segundos) Flexível, pode ser mantido indefinidamente (perpétuo) Cálculo do lucro Retorno fixo, conhecido de antemão Lucro/Prejuízo variável, depende do movimento de preço e da alavancagem Público-alvo Iniciantes e traders que buscam simplicidade Traders profissionais experientes









Porta de entrada para iniciantes: Se você tem interesse em negociar futuros, mas se sente intimidado pela complexidade, os Futuros de Previsão são uma primeira etapa ideal. Eles permitem experimentar o essencial da negociação — prever a direção do mercado — dentro de um quadro de risco claro e controlável.

Operações rápidas de mercado : Quando o mercado mostra um movimento de curto prazo evidente, como durante a divulgação de dados econômicos importantes, os Futuros de Previsão permitem especular rapidamente sem precisar estruturar e gerenciar uma posição perpétua complexa.

Negociações em curtos intervalos: Com períodos de posse ultracurtos, as operações podem ser concluídas em pequenos intervalos do dia, oferecendo alta flexibilidade para quem não pode monitorar o mercado o tempo todo.





*BTN-Comece a negociar de Futuros de Previsão&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/prediction-futures/BTC_USDT









Ao utilizar o produto Futuros de Previsão da MEXC, você reconhece que leu, entendeu e concordou com o Aviso de Risco e a Isenção de Responsabilidade dos Futuros de Previsão





Negociar ativos digitais e produtos relacionados, como os Futuros de Previsão, envolve riscos significativos e pode resultar em perdas substanciais. Você é o único responsável por suas decisões de negociação e deve consultar um assessor independente, se necessário. O desempenho passado de ativos digitais e produtos relacionados não garante resultados futuros. Invista apenas valores que esteja disposto a perder.









Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, assuntos jurídicos, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



