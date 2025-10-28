A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexoA negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexo
Aprender/Guias para iniciantes/Futuros/O que são o... de Futuros

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

28 de outubro de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros#Iniciantes
MemeCore
M$2.41398-1.28%
PortugalNationalTeam
POR$0.6148-4.02%
AO
AO$7.098-11.69%
VAIOT
VAI$0.01208-19.46%
UMA
UMA$1.0294-2.54%


A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexos como margem, alavancagem e preços de liquidação acabam afastando muitos iniciantes. Para reduzir essa barreira de entrada, a MEXC lançou os Futuros de Previsão. Essa modalidade elimina a complexidade dos futuros tradicionais e traz a negociação de volta ao seu princípio essencial: decidir se o mercado vai subir ou cair.

*BTN-Comece a sua jornada de negociação de Futuros&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

1. O que são Futuros de Previsão?


1.1 O que são Futuros de Previsão?


Os Futuros de Previsão permitem que o investidor aposte se o preço de uma criptomoeda vai subir ou cair dentro de um período definido. Cada posição em Futuros representa a previsão de um trader sobre a direção do preço. Se a previsão estiver correta, ele recebe um pagamento. Se estiver errada, a perda é limitada ao valor em USDT colocado naquela posição.

1.2 Principais elementos dos Futuros de Previsão


  • Lucro: O ganho potencial em uma posição de Futuro de Previsão.
  • Quantidade: O valor em USDT que você investe, que também representa sua perda máxima possível.
  • Alta: escolher Alta significa que você acredita que o preço do índice estará maior no momento da liquidação.
  • Baixa: escolher Baixa significa que você acredita que o preço do índice estará menor no momento da liquidação.
  • Valor de Liquidação = Principal + Lucro
  • Lucro = Principal Investido × Taxa de Pagamento

2. Como usar os Futuros de Previsão na MEXC


Faça login em sua conta MEXC e acesse a página de negociação de Futuros de Previsão. Selecione o par de negociação desejado, como BTCUSDT. Escolha a unidade de tempo de expiração (opções de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora ou 1 dia). Informe a Quantidade da Ordem, depois selecione se espera que o preço vá subir ou cair no vencimento. Por fim, clique em Confirmar para enviar sua negociação.


*BTN-Comece a negociar Futuros de Previsão&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/prediction-futures/BTC_USDT*

3. Perguntas frequentes sobre Futuros de Previsão


3.1 Como é calculado o pagamento nos Futuros de Previsão?


Se sua previsão estiver correta, você receberá um valor de liquidação no vencimento do futuro.
  • Valor de Liquidação = Principal + Lucro
  • Lucro = Principal Investido × Pagamento

Se o resultado não for nem maior nem menor que o preço de entrada (ou seja, o preço do índice no vencimento for igual ao preço de exercício), você receberá um valor de liquidação igual ao principal investido. Nesse caso, não há lucro nem prejuízo.

O valor de liquidação de cada futuro é calculado com base no principal investido e na taxa de pagamento vigente no momento da operação.

Se sua previsão estiver incorreta, o Futuro vencerá sem pagamento. O principal investido será considerado sua perda e contado no limite diário de perdas.

Exemplo: suponha que a taxa de pagamento atual seja de 87% e você invista 10 USDT para prever o preço futuro do BTC:
  • Se sua previsão estiver correta, você receberá 18,7 USDT no total, incluindo 8,7 USDT de lucro.
  • Se estiver incorreta, perderá os 10 USDT do principal.
  • Se o resultado for empate, você recupera os 10 USDT investidos, sem lucro nem prejuízo.

Nota: Lucro = Principal Investido × Pagamento

3.2 Como a taxa de pagamento é calculada?


A taxa é calculada internamente com base na volatilidade do ativo e no risco de mercado em determinado momento, podendo variar. Ela é definida no momento da operação e permanece fixa para aquele trade específico. Você pode visualizar as taxas de pagamento para Alta e Baixa diretamente na área de negociação.

No exemplo abaixo, a taxa atual é de 82%. Se você investir 5 USDT em uma previsão correta, receberá 9,1 USDT de liquidação, dos quais 4,1 USDT são lucro.


3.3 Existem limites de negociação?


  • Limite diário de perdas: Cada trader possui um limite máximo de perdas diárias de 10.000 USDT, incluindo perdas potenciais de ordens abertas. Esse limite é aplicado automaticamente pela plataforma, e não é possível enviar ordens que ultrapassem o teto diário. Para esse cálculo, o principal investido em Futuros de Previsão abertos é considerado perda potencial.
  • Limite de Futuros de Previsão abertos: É possível manter no máximo 10 Futuros de Previsão abertos ao mesmo tempo.
  • Limite diário de negociações: Ilimitado.
  • Limite de preço: Cada Futuro de Previsão individual também está sujeito a um limite de preço para reduzir riscos financeiros. Esse limite é exibido na plataforma.

A MEXC se reserva o direito de ajustar o limite diário de perdas, o limite de Futuros de Previsão abertos e/ou limites de preço a qualquer momento. Alterações não afetam operações já abertas e não serão anunciadas separadamente.

3.4 Posso encerrar um Futuro de Previsão antes do vencimento?


Não. Os Futuros de Previsão não podem ser encerrados antecipadamente. Após enviar a ordem, a negociação permanecerá aberta até a expiração.

3.5 Como é determinado o valor de liquidação?


Ele é calculado automaticamente com base no preço índice do ativo subjacente no momento em que o Futuro de Previsão vence.

3.6 Como ocorre a liquidação dos Futuros de Previsão?


Todos os Futuros de Previsão são liquidados em USDT. Se sua previsão estiver correta, o pagamento em USDT será creditado diretamente em sua Conta de Futuros. Se estiver incorreta, a perda no vencimento será o valor investido, também contabilizado no limite diário de perdas (como descrito acima).

3.7 Os Futuros de Previsão suportam negociação via API?


Atualmente, os Futuros de Previsão não suportam negociação via API.

4. Comparação entre Futuros de Previsão MEXC e Futuros Perpétuos Tradicionais


Para entender melhor o papel dos Futuros de Previsão da MEXC, veja a comparação com os Futuros Perpétuos USDT-M da MEXC.

Item
Futuros de Previsão da MEXC
Futuros Perpétuos Tradicionais MEXC
Complexidade da negociação
Muito baixa, basta prever a direção
Alta, exige gestão de alavancagem, margem e posições
Risco principal
Fixo, perda máxima limitada ao valor investido
Variável, sujeito à liquidação (risco de chamada de margem)
Alavancagem/Margem
Não é necessário definir alavancagem nem margem
O trader deve selecionar alavancagem e modo de margem
Périodo de holding
Fixo e muito curto (ex.: 60 segundos)
Flexível, pode ser mantido indefinidamente (perpétuo)
Cálculo do lucro
Retorno fixo, conhecido de antemão
Lucro/Prejuízo variável, depende do movimento de preço e da alavancagem
Público-alvo
Iniciantes e traders que buscam simplicidade
Traders profissionais experientes

4.1 Cenários de uso: Quando optar pelos Futuros de Previsão da MEXC


  • Porta de entrada para iniciantes: Se você tem interesse em negociar futuros, mas se sente intimidado pela complexidade, os Futuros de Previsão são uma primeira etapa ideal. Eles permitem experimentar o essencial da negociação — prever a direção do mercado — dentro de um quadro de risco claro e controlável.
  • Operações rápidas de mercado: Quando o mercado mostra um movimento de curto prazo evidente, como durante a divulgação de dados econômicos importantes, os Futuros de Previsão permitem especular rapidamente sem precisar estruturar e gerenciar uma posição perpétua complexa.
  • Negociações em curtos intervalos: Com períodos de posse ultracurtos, as operações podem ser concluídas em pequenos intervalos do dia, oferecendo alta flexibilidade para quem não pode monitorar o mercado o tempo todo.

*BTN-Comece a negociar de Futuros de Previsão&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/prediction-futures/BTC_USDT*

5. Aviso de risco e Isenção de responsabilidade


Ao utilizar o produto Futuros de Previsão da MEXC, você reconhece que leu, entendeu e concordou com o Aviso de Risco e a Isenção de Responsabilidade dos Futuros de Previsão.

Negociar ativos digitais e produtos relacionados, como os Futuros de Previsão, envolve riscos significativos e pode resultar em perdas substanciais. Você é o único responsável por suas decisões de negociação e deve consultar um assessor independente, se necessário. O desempenho passado de ativos digitais e produtos relacionados não garante resultados futuros. Invista apenas valores que esteja disposto a perder.

Leituras recomendadas:


Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, assuntos jurídicos, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Na negociação de Futuros de criptomoedas, a gestão de margem é uma habilidade essencial que todo trader deve dominar, pois ela determina diretamente tanto a lucratividade quanto o controle de risco. E

Guia de copy trading para traders líderes

Guia de copy trading para traders líderes

O copy trading é uma estratégia de investimento em que os investidores de criptomoedas podem replicar automaticamente as negociações de traders experientes. Para iniciantes com conhecimento ou experiê

Preço índice, preço justo e negociações de mercado

Preço índice, preço justo e negociações de mercado

1. O que é o preço índice?O preço do índice é a média ponderada do preço do ativo subjacente nas principais exchanges spot. À medida que o preço do ativo subjacente varia, o preço do índice é atualiza

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus