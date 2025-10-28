O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexos como margem, alavancagem e preços de liquidação acabam afastando muitos iniciantes. Para reduzir essa barreira de entrada, a MEXC lançou os Futuros de Previsão. Essa modalidade elimina a complexidade dos futuros tradicionais e traz a negociação de volta ao seu princípio essencial: decidir se o mercado vai subir ou cair. Os Futuros de Previsão permitem que o investidor aposte se o preço de uma criptomoeda vai subir ou cair dentro de um período definido. Cada posição em Futuros representa a previsão de um trader sobre a direção do preço. Se a previsão estiver correta, ele recebe um pagamento. Se estiver errada, a perda é limitada ao valor em USDT colocado naquela posição.
Lucro: O ganho potencial em uma posição de Futuro de Previsão.
Quantidade: O valor em USDT que você investe, que também representa sua perda máxima possível.
Alta: escolher Alta significa que você acredita que o preço do índice estará maior no momento da liquidação.
Baixa: escolher Baixa significa que você acredita que o preço do índice estará menor no momento da liquidação.
Valor de Liquidação = Principal + Lucro
Lucro = Principal Investido × Taxa de Pagamento
Faça login em sua conta MEXC e acesse a página de negociação de Futuros de Previsão. Selecione o par de negociação desejado, como BTCUSDT. Escolha a unidade de tempo de expiração (opções de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora ou 1 dia). Informe a Quantidade da Ordem, depois selecione se espera que o preço vá subir ou cair no vencimento. Por fim, clique em Confirmar para enviar sua negociação.
Se sua previsão estiver correta, você receberá um valor de liquidação no vencimento do futuro.
Se o resultado não for nem maior nem menor que o preço de entrada (ou seja, o preço do índice no vencimento for igual ao preço de exercício), você receberá um valor de liquidação igual ao principal investido. Nesse caso, não há lucro nem prejuízo.
O valor de liquidação de cada futuro é calculado com base no principal investido e na taxa de pagamento vigente no momento da operação.
Se sua previsão estiver incorreta, o Futuro vencerá sem pagamento. O principal investido será considerado sua perda e contado no limite diário de perdas.
Exemplo: suponha que a taxa de pagamento atual seja de 87% e você invista 10 USDT para prever o preço futuro do BTC:
Se sua previsão estiver correta, você receberá 18,7 USDT no total, incluindo 8,7 USDT de lucro.
Se estiver incorreta, perderá os 10 USDT do principal.
Se o resultado for empate, você recupera os 10 USDT investidos, sem lucro nem prejuízo.
Nota: Lucro = Principal Investido × Pagamento
A taxa é calculada internamente com base na volatilidade do ativo e no risco de mercado em determinado momento, podendo variar. Ela é definida no momento da operação e permanece fixa para aquele trade específico. Você pode visualizar as taxas de pagamento para Alta e Baixa diretamente na área de negociação.
No exemplo abaixo, a taxa atual é de 82%. Se você investir 5 USDT em uma previsão correta, receberá 9,1 USDT de liquidação, dos quais 4,1 USDT são lucro.
Limite diário de perdas: Cada trader possui um limite máximo de perdas diárias de 10.000 USDT, incluindo perdas potenciais de ordens abertas. Esse limite é aplicado automaticamente pela plataforma, e não é possível enviar ordens que ultrapassem o teto diário. Para esse cálculo, o principal investido em Futuros de Previsão abertos é considerado perda potencial.
Limite de Futuros de Previsão abertos: É possível manter no máximo 10 Futuros de Previsão abertos ao mesmo tempo.
Limite diário de negociações: Ilimitado.
Limite de preço: Cada Futuro de Previsão individual também está sujeito a um limite de preço para reduzir riscos financeiros. Esse limite é exibido na plataforma.
A MEXC se reserva o direito de ajustar o limite diário de perdas, o limite de Futuros de Previsão abertos e/ou limites de preço a qualquer momento. Alterações não afetam operações já abertas e não serão anunciadas separadamente.
Não. Os Futuros de Previsão não podem ser encerrados antecipadamente. Após enviar a ordem, a negociação permanecerá aberta até a expiração.
Ele é calculado automaticamente com base no preço índice do ativo subjacente no momento em que o Futuro de Previsão vence.
Todos os Futuros de Previsão são liquidados em USDT. Se sua previsão estiver correta, o pagamento em USDT será creditado diretamente em sua Conta de Futuros. Se estiver incorreta, a perda no vencimento será o valor investido, também contabilizado no limite diário de perdas (como descrito acima).
Atualmente, os Futuros de Previsão não suportam negociação via API.
Para entender melhor o papel dos Futuros de Previsão da MEXC, veja a comparação com os Futuros Perpétuos USDT-M da MEXC.
Item
Futuros de Previsão da MEXC
Futuros Perpétuos Tradicionais MEXC
Complexidade da negociação
Muito baixa, basta prever a direção
Alta, exige gestão de alavancagem, margem e posições
Risco principal
Fixo, perda máxima limitada ao valor investido
Variável, sujeito à liquidação (risco de chamada de margem)
Alavancagem/Margem
Não é necessário definir alavancagem nem margem
O trader deve selecionar alavancagem e modo de margem
Périodo de holding
Fixo e muito curto (ex.: 60 segundos)
Flexível, pode ser mantido indefinidamente (perpétuo)
Cálculo do lucro
Retorno fixo, conhecido de antemão
Lucro/Prejuízo variável, depende do movimento de preço e da alavancagem
Público-alvo
Iniciantes e traders que buscam simplicidade
Traders profissionais experientes
Porta de entrada para iniciantes: Se você tem interesse em negociar futuros, mas se sente intimidado pela complexidade, os Futuros de Previsão são uma primeira etapa ideal. Eles permitem experimentar o essencial da negociação — prever a direção do mercado — dentro de um quadro de risco claro e controlável.
Operações rápidas de mercado: Quando o mercado mostra um movimento de curto prazo evidente, como durante a divulgação de dados econômicos importantes, os Futuros de Previsão permitem especular rapidamente sem precisar estruturar e gerenciar uma posição perpétua complexa.
Negociações em curtos intervalos: Com períodos de posse ultracurtos, as operações podem ser concluídas em pequenos intervalos do dia, oferecendo alta flexibilidade para quem não pode monitorar o mercado o tempo todo.
Negociar ativos digitais e produtos relacionados, como os Futuros de Previsão, envolve riscos significativos e pode resultar em perdas substanciais. Você é o único responsável por suas decisões de negociação e deve consultar um assessor independente, se necessário. O desempenho passado de ativos digitais e produtos relacionados não garante resultados futuros. Invista apenas valores que esteja disposto a perder.
Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, assuntos jurídicos, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.