Ao negociar Futuros na MEXC ou em outras exchanges, o PNL (lucro e perda) de cada ordem é composto por três fatores principais: Taxas de negociação: custos incorridos no momento da execução. Taxas de Ao negociar Futuros na MEXC ou em outras exchanges, o PNL (lucro e perda) de cada ordem é composto por três fatores principais: Taxas de negociação: custos incorridos no momento da execução. Taxas de
Aprender/Guias para iniciantes/Futuros/Leitura obr...ros da MEXC

Leitura obrigatória para novos usuários! Guia sobre PNL e taxas de negociação dos Futuros da MEXC

29 de setembro de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros#Iniciantes
AO
AO$7.17-8.66%
PortugalNationalTeam
POR$0.6288-1.56%
Eclipse
ES$0.10074-4.39%
Nosana
NOS$0.34124-6.19%
Perpetual Protocol
PERP$0.1524-2.49%

Ao negociar Futuros na MEXC ou em outras exchanges, o PNL (lucro e perda) de cada ordem é composto por três fatores principais:

  • Taxas de negociação: custos incorridos no momento da execução.
  • Taxas de financiamento: liquidações periódicas com base na taxa de financiamento durante o período de manutenção da posição.
  • PNL realizado: resultado final consolidado após o fechamento da posição.

Compreender como esses três componentes são calculados ajuda você a avaliar com precisão seus ganhos reais, otimizar estratégias, reduzir custos e tomar decisões racionais em diferentes condições de mercado.

1. Taxas de negociação


Nos Futuros perpétuos, as taxas variam conforme o tipo de execução:

Taxa de taker: quando você executa contra uma ordem existente no livro, pagando uma taxa mais alta.

Fórmula: Taxa = Valor da posição × Taxa de taker (0,040%)

Taxa de maker: quando você coloca uma ordem limite no livro, fornecendo liquidez. A taxa é menor e pode até ser zero.

Fórmula: Taxa = Valor da posição × Taxa de maker (0,010%)

Observação: As taxas listadas acima são válidas em 15 de agosto de 2025. A MEXC aplica padrões diferentes para Futuros e Spot. Recomendamos sempre conferir a tabela mais recente antes de negociar para escolher a forma mais econômica de execução.


*BTN-Ver taxas&BTNURL=https://www.mexc.com/fee*

2. Taxas de financiamento


As taxas de financiamento são uma das principais diferenças entre os contratos de futuros perpétuos e os futuros tradicionais. Elas garantem que o preço de um contrato de futuros perpétuos permaneça alinhado ao ativo à vista subjacente.

Na MEXC, os Futuros Perpétuos normalmente liquidam taxas de financiamento a cada 8 horas. Dependendo se a taxa de financiamento é positiva ou negativa e da direção da sua posição (longa ou curta), você pagará ou receberá taxas de financiamento.

Se você tiver uma posição longa e a taxa de financiamento for positiva, precisará pagar taxas de financiamento. Se a taxa de financiamento for negativa, você poderá receber taxas de financiamento. (As taxas de financiamento serão trocadas diretamente entre os usuários.)

Fórmula: Taxa de financiamento = Taxa de financiamento × Valor da posição (Contratos × Tamanho × Preço justo na liquidação)

Acompanhar as tendências da taxa de financiamento ajuda os traders a antecipar os custos de manutenção e planejar sua estratégia de negociação com mais precisão.

3. Cálculo de PNL


A PNL é dividida em PNL não realizada (flutuante) e PNL realizada (posições fechadas).

3.1 PNL não realizada


Futuros USDT-M
Long = (Preço justo − Preço de entrada) × Tamanho da posição
Short = (Preço de entrada − Preço justo) × Tamanho da posição

Futuros Coin-M
Long = (1 / Preço de entrada − 1 / Preço justo) × Tamanho da posição
Short = (1 / Preço justo − 1 / Preço de entrada) × Tamanho da posição

3.2 PNL realizada


Futuros USDT-M
Long = (Preço justo − Preço de entrada) × Tamanho da posição
Short = (Preço de entrada − Preço justo) × Tamanho da posição

Futuros Coin-M
Long = (1 / Preço de entrada − 1 / Preço de saída) × Tamanho da posição
Short = (1 / Preço de saída − 1 / Preço de entrada) × Tamanho da posição

4. Exemplo : PNL da abertura ao fechamento


Um usuário assume uma posição long de 0,1 BTC em Futuros BTCUSDT a 50.000 USDT como Taker, usando 500 USDT de margem com 10x alavancagem.

Neste exemplo, os dados selecionados são apenas para fins de demonstração:
Taxa de Taker = 0,02%, Taxa de Maker = 0,00%, Taxa de Financiamento = -0,025%

O usuário precisa pagar uma taxa de: 50.000 × 0,1 × 0,02% = 1 USDT

A taxa de financiamento é negativa, então o usuário pode obter: -50.000 × 0,1 × (-0,025%) = 1,25 USDT em Taxa de Financiamento

Se o usuário vender sua posição de 0,1 BTC Futures como Maker quando o preço do BTC for 60.000:

O PNL realizado será: (60.000 − 50.000) × 0,1 = 1.000 USDT

Taxa de fechamento = 60.000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT

Portanto, o PNL total realizado do usuário = 1.000 − 1 + 1,25 − 0 = 1.000,25 USDT

Além disso, você pode verificar seu histórico de negociações para ver as taxas e as taxas de financiamento cobradas em cada transação, bem como o PNL de cada ordem.

5. Por que você deve dominar os cálculos de PNL em Futuros


  • Avaliação precisa das negociações: Compreenda os componentes da PNL de cada negociação, incluindo taxas de negociação, taxas de financiamento e PNL realizado, obtendo uma visão clara dos seus resultados de negociação e evitando decisões baseadas em estimativas aproximadas.
  • Estratégia de negociação otimizada: Ao analisar a PNL em diferentes cenários de negociação, você pode identificar quais estratégias são mais eficazes e quais etapas geram custos desnecessários, permitindo ajustar sua abordagem para melhorar a eficiência e a lucratividade.
  • Redução dos custos de negociação: Saber como as taxas de negociação e as taxas de financiamento são calculadas ajuda você a escolher a função correta (Taker ou Maker) e a antecipar mudanças na taxa de financiamento, permitindo melhor gerenciamento de custos e evitando despesas desnecessárias.
  • Decisões racionais de investimento: Um entendimento abrangente dos cálculos de PNL permite que você mantenha a racionalidade ao negociar, evitando ser enganado por flutuações de mercado de curto prazo e prevenindo o overtrading ou decisões impulsivas, mantendo-se alinhado à sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.

6.Resumo


Dominar as fórmulas de cálculo de PNL para Futuros MEXC ajuda você a avaliar com clareza os resultados e riscos das negociações, manter uma tomada de decisão estratégica e racional e desenvolver planos de negociação mais eficientes e controláveis em diferentes condições de mercado. Isso permite que você evite custos desnecessários e conquiste lucros consistentes a longo prazo.

Você pode fazer login diretamente no site ou no aplicativo da MEXC, clicar em Futuros na barra de navegação superior, selecionar USDT-M ou Coin-M Futuros, depositar ou transferir ativos para sua conta de Futuros, definir sua alavancagem e direção da posição (long/short) e começar a negociar. Para instruções detalhadas passo a passo, leia: “Tutorial de Negociação de Futuros da MEXC (App): Como negociar Futuros na MEXC.

*BTN-Negocie Futuros&BTNURL=https://www.mexc.com/pt-PT/futures/BTC_USDT *

Leituras recomendadas:


Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimento, tributação, questões legais, financeiras, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexo

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Na negociação de Futuros de criptomoedas, a gestão de margem é uma habilidade essencial que todo trader deve dominar, pois ela determina diretamente tanto a lucratividade quanto o controle de risco. E

Guia de copy trading para traders líderes

Guia de copy trading para traders líderes

O copy trading é uma estratégia de investimento em que os investidores de criptomoedas podem replicar automaticamente as negociações de traders experientes. Para iniciantes com conhecimento ou experiê

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus