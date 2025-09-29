Leitura obrigatória para novos usuários! Guia sobre PNL e taxas de negociação dos Futuros da MEXC

Ao negociar Futuros na MEXC ou em outras exchanges, o PNL (lucro e perda) de cada ordem é composto por três fatores principais:





Taxas de negociação: custos incorridos no momento da execução.

Taxas de financiamento: liquidações periódicas com base na taxa de financiamento durante o período de manutenção da posição.

PNL realizado: resultado final consolidado após o fechamento da posição.





Compreender como esses três componentes são calculados ajuda você a avaliar com precisão seus ganhos reais, otimizar estratégias, reduzir custos e tomar decisões racionais em diferentes condições de mercado.









Nos Futuros perpétuos, as taxas variam conforme o tipo de execução:





Taxa de taker: quando você executa contra uma ordem existente no livro, pagando uma taxa mais alta.



Fórmula: Taxa = Valor da posição × Taxa de taker (0,040%)





Taxa de maker: quando você coloca uma ordem limite no livro, fornecendo liquidez. A taxa é menor e pode até ser zero.



Fórmula: Taxa = Valor da posição × Taxa de maker (0,010%)





Observação: As taxas listadas acima são válidas em 15 de agosto de 2025. A MEXC aplica padrões diferentes para Futuros e Spot. Recomendamos sempre conferir a tabela mais recente antes de negociar para escolher a forma mais econômica de execução.

















As taxas de financiamento são uma das principais diferenças entre os contratos de futuros perpétuos e os futuros tradicionais. Elas garantem que o preço de um contrato de futuros perpétuos permaneça alinhado ao ativo à vista subjacente.





Na MEXC, os Futuros Perpétuos normalmente liquidam taxas de financiamento a cada 8 horas. Dependendo se a taxa de financiamento é positiva ou negativa e da direção da sua posição (longa ou curta), você pagará ou receberá taxas de financiamento.





Se você tiver uma posição longa e a taxa de financiamento for positiva, precisará pagar taxas de financiamento. Se a taxa de financiamento for negativa, você poderá receber taxas de financiamento. (As taxas de financiamento serão trocadas diretamente entre os usuários.)





Fórmula: Taxa de financiamento = Taxa de financiamento × Valor da posição (Contratos × Tamanho × Preço justo na liquidação)





Acompanhar as tendências da taxa de financiamento ajuda os traders a antecipar os custos de manutenção e planejar sua estratégia de negociação com mais precisão.









A PNL é dividida em PNL não realizada (flutuante) e PNL realizada (posições fechadas).









Futuros USDT-M

Long = (Preço justo − Preço de entrada) × Tamanho da posição

Short = (Preço de entrada − Preço justo) × Tamanho da posição





Futuros Coin-M

Long = (1 / Preço de entrada − 1 / Preço justo) × Tamanho da posição

Short = (1 / Preço justo − 1 / Preço de entrada) × Tamanho da posição









Futuros USDT-M

Long = (Preço justo − Preço de entrada) × Tamanho da posição

Short = (Preço de entrada − Preço justo) × Tamanho da posição





Futuros Coin-M

Long = (1 / Preço de entrada − 1 / Preço de saída) × Tamanho da posição

Short = (1 / Preço de saída − 1 / Preço de entrada) × Tamanho da posição









500 USDT de margem com 10x alavancagem. Um usuário assume uma posição long de 0,1 BTC em Futuros BTCUSDT a 50.000 USDT como Taker, usandode margem com 10x alavancagem.





Neste exemplo, os dados selecionados são apenas para fins de demonstração:

Taxa de Taker = 0,02%, Taxa de Maker = 0,00%, Taxa de Financiamento = -0,025%





O usuário precisa pagar uma taxa de: 50.000 × 0,1 × 0,02% = 1 USDT





A taxa de financiamento é negativa, então o usuário pode obter: -50.000 × 0,1 × (-0,025%) = 1,25 USDT em Taxa de Financiamento





Se o usuário vender sua posição de 0,1 BTC Futures como Maker quando o preço do BTC for 60.000:





O PNL realizado será: (60.000 − 50.000) × 0,1 = 1.000 USDT





Taxa de fechamento = 60.000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT





Portanto, o PNL total realizado do usuário = 1.000 − 1 + 1,25 − 0 = 1.000,25 USDT





Além disso, você pode verificar seu histórico de negociações para ver as taxas e as taxas de financiamento cobradas em cada transação, bem como o PNL de cada ordem.









Avaliação precisa das negociações: Compreenda os componentes da PNL de cada negociação, incluindo taxas de negociação, taxas de financiamento e PNL realizado, obtendo uma visão clara dos seus resultados de negociação e evitando decisões baseadas em estimativas aproximadas.

Estratégia de negociação otimizada: Ao analisar a PNL em diferentes cenários de negociação, você pode identificar quais estratégias são mais eficazes e quais etapas geram custos desnecessários, permitindo ajustar sua abordagem para melhorar a eficiência e a lucratividade.

Redução dos custos de negociação: Saber como as taxas de negociação e as taxas de financiamento são calculadas ajuda você a escolher a função correta (Taker ou Maker) e a antecipar mudanças na taxa de financiamento, permitindo melhor gerenciamento de custos e evitando despesas desnecessárias.

Decisões racionais de investimento: Um entendimento abrangente dos cálculos de PNL permite que você mantenha a racionalidade ao negociar, evitando ser enganado por flutuações de mercado de curto prazo e prevenindo o overtrading ou decisões impulsivas, mantendo-se alinhado à sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.









Dominar as fórmulas de cálculo de PNL para Futuros MEXC ajuda você a avaliar com clareza os resultados e riscos das negociações, manter uma tomada de decisão estratégica e racional e desenvolver planos de negociação mais eficientes e controláveis em diferentes condições de mercado. Isso permite que você evite custos desnecessários e conquiste lucros consistentes a longo prazo.





Futuros na barra de navegação superior, selecionar USDT-M ou Coin-M Futuros, depositar ou transferir ativos para sua conta de Futuros, definir sua alavancagem e direção da posição (long/short) e começar a negociar. Para instruções detalhadas passo a passo, leia: “ Você pode fazer login diretamente no site ou no aplicativo da MEXC, clicar emna barra de navegação superior, selecionarou, depositar ou transferir ativos para sua conta de Futuros, definir sua alavancagem e direção da posição (long/short) e começar a negociar. Para instruções detalhadas passo a passo, leia: “ Tutorial de Negociação de Futuros da MEXC (App): Como negociar Futuros na MEXC.









