Leitura obrigatória para novos usuários! Guia sobre PNL e taxas de negociação dos Futuros da MEXC

Ao negociar Futuros na MEXC ou em outras exchanges, o PNL (lucro e perda) de cada ordem é composto por três fatores principais:
Taxas de negociação: custos incorridos no momento da execução.
Taxas de financiamento: liquidações periódicas com base na taxa de financiamento durante o período de manutenção da posição.
PNL realizado: resultado final consolidado após o fechamento da posição.
Compreender como esses três componentes são calculados ajuda você a avaliar com precisão seus ganhos reais, otimizar estratégias, reduzir custos e tomar decisões racionais em diferentes condições de mercado.
Nos Futuros perpétuos, as taxas variam conforme o tipo de execução:
Taxa de taker: quando você executa contra uma ordem existente no livro, pagando uma taxa mais alta.
Fórmula: Taxa = Valor da posição × Taxa de taker (0,040%)
Taxa de maker: quando você coloca uma ordem limite no livro, fornecendo liquidez. A taxa é menor e pode até ser zero.
Fórmula: Taxa = Valor da posição × Taxa de maker (0,010%)
Observação: As taxas listadas acima são válidas em 15 de agosto de 2025. A MEXC aplica padrões diferentes para Futuros e Spot. Recomendamos sempre conferir a tabela mais recente antes de negociar para escolher a forma mais econômica de execução.
As taxas de financiamento são uma das principais diferenças entre os contratos de futuros perpétuos e os futuros tradicionais. Elas garantem que o preço de um contrato de futuros perpétuos permaneça alinhado ao ativo à vista subjacente.
Na MEXC, os Futuros Perpétuos normalmente liquidam taxas de financiamento a cada 8 horas. Dependendo se a taxa de financiamento é positiva ou negativa e da direção da sua posição (longa ou curta), você pagará ou receberá taxas de financiamento.
Se você tiver uma posição longa e a taxa de financiamento for positiva, precisará pagar taxas de financiamento. Se a taxa de financiamento for negativa, você poderá receber taxas de financiamento. (As taxas de financiamento serão trocadas diretamente entre os usuários.)
Fórmula: Taxa de financiamento = Taxa de financiamento × Valor da posição (Contratos × Tamanho × Preço justo na liquidação)
Acompanhar as tendências da taxa de financiamento ajuda os traders a antecipar os custos de manutenção e planejar sua estratégia de negociação com mais precisão.
A PNL é dividida em PNL não realizada (flutuante) e PNL realizada (posições fechadas).
Futuros USDT-M
Long = (Preço justo − Preço de entrada) × Tamanho da posição
Short = (Preço de entrada − Preço justo) × Tamanho da posição
Futuros Coin-M
Long = (1 / Preço de entrada − 1 / Preço justo) × Tamanho da posição
Short = (1 / Preço justo − 1 / Preço de entrada) × Tamanho da posição
Futuros USDT-M
Long = (Preço justo − Preço de entrada) × Tamanho da posição
Short = (Preço de entrada − Preço justo) × Tamanho da posição
Futuros Coin-M
Long = (1 / Preço de entrada − 1 / Preço de saída) × Tamanho da posição
Short = (1 / Preço de saída − 1 / Preço de entrada) × Tamanho da posição
Um usuário assume uma posição long de 0,1 BTC em Futuros BTCUSDT a 50.000 USDT como Taker, usando 500 USDT de margem com 10x alavancagem.
Neste exemplo, os dados selecionados são apenas para fins de demonstração:
Taxa de Taker = 0,02%, Taxa de Maker = 0,00%, Taxa de Financiamento = -0,025%
O usuário precisa pagar uma taxa de: 50.000 × 0,1 × 0,02% = 1 USDT
A taxa de financiamento é negativa, então o usuário pode obter: -50.000 × 0,1 × (-0,025%) = 1,25 USDT em Taxa de Financiamento
Se o usuário vender sua posição de 0,1 BTC Futures como Maker quando o preço do BTC for 60.000:
O PNL realizado será: (60.000 − 50.000) × 0,1 = 1.000 USDT
Taxa de fechamento = 60.000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT
Portanto, o PNL total realizado do usuário = 1.000 − 1 + 1,25 − 0 = 1.000,25 USDT
Além disso, você pode verificar seu histórico de negociações para ver as taxas e as taxas de financiamento cobradas em cada transação, bem como o PNL de cada ordem.
Avaliação precisa das negociações: Compreenda os componentes da PNL de cada negociação, incluindo taxas de negociação, taxas de financiamento e PNL realizado, obtendo uma visão clara dos seus resultados de negociação e evitando decisões baseadas em estimativas aproximadas.
Estratégia de negociação otimizada: Ao analisar a PNL em diferentes cenários de negociação, você pode identificar quais estratégias são mais eficazes e quais etapas geram custos desnecessários, permitindo ajustar sua abordagem para melhorar a eficiência e a lucratividade.
Redução dos custos de negociação: Saber como as taxas de negociação e as taxas de financiamento são calculadas ajuda você a escolher a função correta (Taker ou Maker) e a antecipar mudanças na taxa de financiamento, permitindo melhor gerenciamento de custos e evitando despesas desnecessárias.
Decisões racionais de investimento: Um entendimento abrangente dos cálculos de PNL permite que você mantenha a racionalidade ao negociar, evitando ser enganado por flutuações de mercado de curto prazo e prevenindo o overtrading ou decisões impulsivas, mantendo-se alinhado à sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.
Dominar as fórmulas de cálculo de PNL para Futuros MEXC ajuda você a avaliar com clareza os resultados e riscos das negociações, manter uma tomada de decisão estratégica e racional e desenvolver planos de negociação mais eficientes e controláveis em diferentes condições de mercado. Isso permite que você evite custos desnecessários e conquiste lucros consistentes a longo prazo.
Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimento, tributação, questões legais, financeiras, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.