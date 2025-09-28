Como visualizar os ativos da conta de Futuros da MEXC e as posições abertas para melhorar suas negociações





negociação de Futuros em criptomoedas tem ganhado popularidade entre investidores por conta de sua flexibilidade e da ampla variedade de pares disponíveis. Em especial, os Futuros da MEXC são amplamente reconhecidos pelos usuários por oferecer mais de 1.300 pares de negociação e taxas ultrabaixas (com taxas de maker a partir de 0% e taxas de taker a partir de apenas 0,02%).





Dito isso, é importante lembrar que a negociação de Futuros envolve certos riscos. Ao negociar na MEXC, é essencial estabelecer uma estratégia sólida de gerenciamento de risco. Acompanhar em tempo real os ativos da sua conta e as posições abertas é uma das principais formas de aumentar a eficiência das operações e manter o controle sobre os potenciais riscos.













Os usuários podem visualizar os ativos disponíveis para trading na interface de Futuros, na seção Disp.









Também é possível visualizar os ativos em Carteiras → Futuros.













Os usuários podem consultar suas posições abertas na parte inferior da interface de trading de Futuros. Informações como Tamanho da Posição, Preço de Liquidação Estimado e PNL Não Realizado serão exibidas. Nesta seção, os usuários também podem adicionar margem às posições para reduzir o risco de liquidação.





















Os usuários podem visualizar os ativos disponíveis na seção Disp. da interface de trading de Futuros.









Também é possível consultar os ativos em Carteiras → Futuros.













Os usuários podem verificar suas Posições Abertas atuais na parte inferior da interface de trading de Futuros, incluindo Tamanho da Posição, Preço de Liquidação Estimado e PNL Não Realizado. Também é possível adicionar margem para reduzir o risco de liquidação.





Nesta seção, os usuários podem visualizar todas as Posições Abertas entre diferentes pares de negociação.















Futuros Perpétuos: Os futuros perpétuos, também conhecidos como contratos futuros perpétuos, evoluíram dos contratos futuros tradicionais do mercado financeiro, com a principal diferença de que os Os futuros perpétuos, também conhecidos como contratos futuros perpétuos, evoluíram dos contratos futuros tradicionais do mercado financeiro, com a principal diferença de que os futuros perpétuos não possuem data de liquidação. Isso significa que, enquanto a posição não for encerrada por liquidação forçada, ela permanecerá aberta indefinidamente.

Preço Índice: É o índice de preço obtido a partir da média ponderada dos preços em grandes exchanges de referência. O É o índice de preço obtido a partir da média ponderada dos preços em grandes exchanges de referência. O preço índice exibido na página atual é o preço índice do BTC calculado com base nos preços da Bybit, HTX e MEXC.

Preço Justo: É o preço justo em tempo real do contrato de futuros, calculado com base no preço índice e no preço de mercado. Ele é usado para calcular o PNL flutuante das posições e determinar a liquidação de posições. Pode divergir do último preço negociado para evitar manipulações de preço.





Tamanho (1 Contrato): Representa o valor de um contrato de futuros. Para Representa o valor de um contrato de futuros. Para Futuros USDT-M , cada contrato é medido na quantidade do token. Para Futuros Coin-M, cada contrato é medido em dólares americanos. Exemplo: o tamanho de contrato para BTC é 1 contrato = 0,0001 BTC.

Variação mínima de preço: É a menor oscilação de preço permitida por contrato no mercado de futuros. Exemplo: a variação mínima de preço do BTC é 0,1.

Quantidade mínima de ordem: É a quantidade mínima exigida para executar uma ordem única de futuros. Exemplo: a quantidade mínima de negociação de BTC é 0,0001 BTC.

Limite máximo / Mínimo de preço em ordem limite: O preço de compra de uma ordem limite deve ser menor ou igual a (1 + Taxa de limite superior) x Preço índice. Já o preço de venda deve ser maior ou igual a (1 – Taxa de Limite Inferior) x Preço-Índice.

Quantidade máxima de ordens abertas: Número máximo de ordens limitadas abertas permitido por par de trading.





Proteção de preço: Quando a função de proteção de preço está ativada, se o TP/SL (ordem disparo) atingir o preço de disparo e a diferença entre o último preço e o preço justo do contrato exceder o limite definido, a ordem Quando a função de proteção de preço está ativada, se o TP/SL (ordem disparo) atingir o preço de disparo e a diferença entre o último preço e o preço justo do contrato exceder o limite definido, a ordem TP/SL será rejeitada. Importante: a proteção de preço só passa a valer após ser ativada e não se aplica a ordens históricas feitas antes disso.

Margem inicial: Margem mínima exigida para abrir uma posição.

Taxa de margem inicial: Valor da posição no momento da abertura dividido pela margem da posição. A taxa de margem inicial está diretamente relacionada ao multiplicador de alavancagem escolhido.

Margem de manutenção: Margem mínima exigida para manter uma posição aberta. Quando o saldo de margem de uma posição fica abaixo da margem de manutenção, a posição será liquidada ou reduzida. Fórmula: Margem de manutenção = Valor nominal da posição x Taxa de margem de manutenção.





Limite de risco: A MEXC adota um mecanismo de limite de risco em todas as contas de negociação, utilizando um modelo de margem escalonado. O multiplicador de alavancagem é definido de acordo com o tamanho da posição, posições maiores contam com multiplicadores menores. O usuário pode ajustar sua alavancagem, e a taxa de margem inicial é calculada com base no multiplicador escolhido.





Taxa de financiamento: Com base na diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço do mercado spot, taxas de financiamento são periodicamente trocadas entre traders comprados (long) e vendidos (short). Quando o mercado está em alta (bullish), a taxa de financiamento é positiva, e os traders em posição long pagam taxas aos traders em posição short. Quando o mercado está em baixa (bearish), a Com base na diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço do mercado spot, taxas de financiamento são periodicamente trocadas entre traders comprados (long) e vendidos (short). Quando o mercado está em alta (bullish), a taxa de financiamento é positiva, e os traders em posição long pagam taxas aos traders em posição short. Quando o mercado está em baixa (bearish), a taxa de financiamento é negativa, e os traders em posição short pagam taxas aos traders em posição long.





PNL Não Realizado: O PNL da posição long/short exibido antes do fechamento da posição.

Long: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço Justo – Preço médio de entrada)

Short: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço médio de entrada – Preço Justo)





PNL: O PNL da posição long/short exibido após o fechamento da posição.

Long: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço médio de fechamento – Preço médio de entrada)

Short: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço médio de entrada – Preço médio de fechamento)





Quantidade e Quantidade executada: Quantidade refere-se ao volume de negociação desejado definido pelo usuário antes de enviar a ordem. Quando usuários fazem ordens grandes, elas geralmente são divididas em várias ordens menores, que vão sendo executadas de forma sequencial. "Quantidade executada" refere-se à quantidade efetivamente negociada. Quando a quantidade total da ordem é igual à quantidade executada, significa que a ordem foi totalmente concluída.

Preço da ordem e Preço executado: Preço da Ordem é o preço de negociação definido pelo usuário ao criar a ordem. Se o usuário escolher uma Preço da Ordem é o preço de negociação definido pelo usuário ao criar a ordem. Se o usuário escolher uma ordem limite , o preço da ordem será exatamente o informado. Já em ordens a mercado, o preço da ordem dependerá do resultado da execução. Quando usuários fazem ordens grandes, elas são divididas em várias menores, que são preenchidas gradualmente. Devido às oscilações do mercado, o preço efetivo de cada execução pode variar. "Preço executado" refere-se à média dos preços efetivamente executados.





Preço médio de entrada: O custo médio para abrir uma posição.





Preço médio de fechamento: O preço médio de todas as posições fechadas.





PNL realizado: Todos os lucros e perdas efetivos gerados pela posição, incluindo taxas de negociação, custos de financiamento e PNL de fechamento. (Exclui a parte de taxas compensadas com vouchers e MX.)





Total de ativos: Saldo da Carteira + PNL Não Realizado.





Saldo da carteira: Transferências totais de entrada – Transferências totais de saída + PNL realizado.









Atualmente, a MEXC está realizando o evento Festa da taxa 0 , uma oportunidade exclusiva para negociar 100 tokens sem taxas. Isso permite que os usuários reduzam significativamente os custos de negociação, alcançando o objetivo de “poupar mais, negociar mais, lucrar mais”. Durante esse evento por tempo limitado, os traders podem aproveitar uma execução de baixo custo, acompanhar as tendências do mercado e capturar oportunidades passageiras com máxima eficiência. É a porta de entrada ideal para acelerar sua jornada rumo ao crescimento de ativos.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



