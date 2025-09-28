A negociação de Futuros em criptomoedas tem ganhado popularidade entre investidores por conta de sua flexibilidade e da ampla variedade de pares disponíveis. Em especial, os Futuros da MEXC são amplamA negociação de Futuros em criptomoedas tem ganhado popularidade entre investidores por conta de sua flexibilidade e da ampla variedade de pares disponíveis. Em especial, os Futuros da MEXC são amplam
Como visualizar os ativos da conta de Futuros da MEXC e as posições abertas para melhorar suas negociações

28 de setembro de 2025
A negociação de Futuros em criptomoedas tem ganhado popularidade entre investidores por conta de sua flexibilidade e da ampla variedade de pares disponíveis. Em especial, os Futuros da MEXC são amplamente reconhecidos pelos usuários por oferecer mais de 1.300 pares de negociação e taxas ultrabaixas (com taxas de maker a partir de 0% e taxas de taker a partir de apenas 0,02%).

Dito isso, é importante lembrar que a negociação de Futuros envolve certos riscos. Ao negociar na MEXC, é essencial estabelecer uma estratégia sólida de gerenciamento de risco. Acompanhar em tempo real os ativos da sua conta e as posições abertas é uma das principais formas de aumentar a eficiência das operações e manter o controle sobre os potenciais riscos.

1. Visualizando os ativos da conta de Futuros e as posições abertas no aplicativo da MEXC


1.1 Visualizando os ativos da conta de Futuros


Os usuários podem visualizar os ativos disponíveis para trading na interface de Futuros, na seção Disp.


Também é possível visualizar os ativos em Carteiras → Futuros.


1.2 Visualizando as posições abertas


Os usuários podem consultar suas posições abertas na parte inferior da interface de trading de Futuros. Informações como Tamanho da Posição, Preço de Liquidação Estimado e PNL Não Realizado serão exibidas. Nesta seção, os usuários também podem adicionar margem às posições para reduzir o risco de liquidação.


2. Visualizando os ativos da conta de Futuros e as posições abertas na Web


2.1 Visualizando os ativos da conta de Futuros


Os usuários podem visualizar os ativos disponíveis na seção Disp. da interface de trading de Futuros.


Também é possível consultar os ativos em Carteiras → Futuros.


2.2 Visualizando as posições abertas


Os usuários podem verificar suas Posições Abertas atuais na parte inferior da interface de trading de Futuros, incluindo Tamanho da Posição, Preço de Liquidação Estimado e PNL Não Realizado. Também é possível adicionar margem para reduzir o risco de liquidação.

Nesta seção, os usuários podem visualizar todas as Posições Abertas entre diferentes pares de negociação.


3. Página de posições abertas dos Futuros da MEXC: Principais termos explicados


Futuros Perpétuos: Os futuros perpétuos, também conhecidos como contratos futuros perpétuos, evoluíram dos contratos futuros tradicionais do mercado financeiro, com a principal diferença de que os futuros perpétuos não possuem data de liquidação. Isso significa que, enquanto a posição não for encerrada por liquidação forçada, ela permanecerá aberta indefinidamente.
Preço Índice: É o índice de preço obtido a partir da média ponderada dos preços em grandes exchanges de referência. O preço índice exibido na página atual é o preço índice do BTC calculado com base nos preços da Bybit, HTX e MEXC.
Preço Justo: É o preço justo em tempo real do contrato de futuros, calculado com base no preço índice e no preço de mercado. Ele é usado para calcular o PNL flutuante das posições e determinar a liquidação de posições. Pode divergir do último preço negociado para evitar manipulações de preço.

Tamanho (1 Contrato): Representa o valor de um contrato de futuros. Para Futuros USDT-M, cada contrato é medido na quantidade do token. Para Futuros Coin-M, cada contrato é medido em dólares americanos. Exemplo: o tamanho de contrato para BTC é 1 contrato = 0,0001 BTC.
Variação mínima de preço: É a menor oscilação de preço permitida por contrato no mercado de futuros. Exemplo: a variação mínima de preço do BTC é 0,1.
Quantidade mínima de ordem: É a quantidade mínima exigida para executar uma ordem única de futuros. Exemplo: a quantidade mínima de negociação de BTC é 0,0001 BTC.
Limite máximo / Mínimo de preço em ordem limite: O preço de compra de uma ordem limite deve ser menor ou igual a (1 + Taxa de limite superior) x Preço índice. Já o preço de venda deve ser maior ou igual a (1 – Taxa de Limite Inferior) x Preço-Índice.
Quantidade máxima de ordens abertas: Número máximo de ordens limitadas abertas permitido por par de trading.

Proteção de preço: Quando a função de proteção de preço está ativada, se o TP/SL (ordem disparo) atingir o preço de disparo e a diferença entre o último preço e o preço justo do contrato exceder o limite definido, a ordem TP/SL será rejeitada. Importante: a proteção de preço só passa a valer após ser ativada e não se aplica a ordens históricas feitas antes disso.
Margem inicial: Margem mínima exigida para abrir uma posição.
Taxa de margem inicial: Valor da posição no momento da abertura dividido pela margem da posição. A taxa de margem inicial está diretamente relacionada ao multiplicador de alavancagem escolhido.
Margem de manutenção: Margem mínima exigida para manter uma posição aberta. Quando o saldo de margem de uma posição fica abaixo da margem de manutenção, a posição será liquidada ou reduzida. Fórmula: Margem de manutenção = Valor nominal da posição x Taxa de margem de manutenção.

Limite de risco: A MEXC adota um mecanismo de limite de risco em todas as contas de negociação, utilizando um modelo de margem escalonado. O multiplicador de alavancagem é definido de acordo com o tamanho da posição, posições maiores contam com multiplicadores menores. O usuário pode ajustar sua alavancagem, e a taxa de margem inicial é calculada com base no multiplicador escolhido.

Taxa de financiamento: Com base na diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço do mercado spot, taxas de financiamento são periodicamente trocadas entre traders comprados (long) e vendidos (short). Quando o mercado está em alta (bullish), a taxa de financiamento é positiva, e os traders em posição long pagam taxas aos traders em posição short. Quando o mercado está em baixa (bearish), a taxa de financiamento é negativa, e os traders em posição short pagam taxas aos traders em posição long.

PNL Não Realizado: O PNL da posição long/short exibido antes do fechamento da posição.
Long: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço Justo – Preço médio de entrada)
Short: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço médio de entrada – Preço Justo)

PNL: O PNL da posição long/short exibido após o fechamento da posição.
Long: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço médio de fechamento – Preço médio de entrada)
Short: Quantidade (contrato) x Tamanho do Futuro (contrato) x (Preço médio de entrada – Preço médio de fechamento)

Quantidade e Quantidade executada: Quantidade refere-se ao volume de negociação desejado definido pelo usuário antes de enviar a ordem. Quando usuários fazem ordens grandes, elas geralmente são divididas em várias ordens menores, que vão sendo executadas de forma sequencial. "Quantidade executada" refere-se à quantidade efetivamente negociada. Quando a quantidade total da ordem é igual à quantidade executada, significa que a ordem foi totalmente concluída.
Preço da ordem e Preço executado: Preço da Ordem é o preço de negociação definido pelo usuário ao criar a ordem. Se o usuário escolher uma ordem limite, o preço da ordem será exatamente o informado. Já em ordens a mercado, o preço da ordem dependerá do resultado da execução. Quando usuários fazem ordens grandes, elas são divididas em várias menores, que são preenchidas gradualmente. Devido às oscilações do mercado, o preço efetivo de cada execução pode variar. "Preço executado" refere-se à média dos preços efetivamente executados.

Preço médio de entrada: O custo médio para abrir uma posição.

Preço médio de fechamento: O preço médio de todas as posições fechadas.

PNL realizado: Todos os lucros e perdas efetivos gerados pela posição, incluindo taxas de negociação, custos de financiamento e PNL de fechamento. (Exclui a parte de taxas compensadas com vouchers e MX.)

Total de ativos: Saldo da Carteira + PNL Não Realizado.

Saldo da carteira: Transferências totais de entrada – Transferências totais de saída + PNL realizado.

Atualmente, a MEXC está realizando o evento Festa da taxa 0, uma oportunidade exclusiva para negociar 100 tokens sem taxas. Isso permite que os usuários reduzam significativamente os custos de negociação, alcançando o objetivo de “poupar mais, negociar mais, lucrar mais”. Durante esse evento por tempo limitado, os traders podem aproveitar uma execução de baixo custo, acompanhar as tendências do mercado e capturar oportunidades passageiras com máxima eficiência. É a porta de entrada ideal para acelerar sua jornada rumo ao crescimento de ativos.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

