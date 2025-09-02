As regras de cobrança de taxas na negociação spot são tais que, no mercado de moedas em que se negocia, essa moeda é deduzida como taxa. E a taxa de negociação é calculada multiplicando o volume da trAs regras de cobrança de taxas na negociação spot são tais que, no mercado de moedas em que se negocia, essa moeda é deduzida como taxa. E a taxa de negociação é calculada multiplicando o volume da tr
Aprender/Guias para iniciantes/Spot/Cálculo de ...ciação spot

Cálculo de taxas na negociação spot

2 de setembro de 2025MEXC
0m
#Básico#Spot#Iniciantes
UMA
UMA$1.0239-2.76%
Secretum
SER$0.0001987+0.50%
Taker Protocol
TAKER$0.005465+1.46%
MX Token
MX$2.143+0.23%
Realio
RIO$0.1657-3.09%

As regras de cobrança de taxas na negociação spot são tais que, no mercado de moedas em que se negocia, essa moeda é deduzida como taxa. E a taxa de negociação é calculada multiplicando o volume da transação pela taxa de taxa correspondente.

As taxas de negociação spot na plataforma MEXC são 0% para makers (criadores de mercado) e 0,05% para takers (tomadores de mercado).

Um maker é uma ordem que não tem uma ordem correspondente no mercado para combinar e precisa esperar pela ordem antes de ser executada.

Um taker é uma ordem que corresponde à ordem pendente no mercado e pode ser executada imediatamente.

Nenhuma taxa de negociação será cobrada para ordens não executadas e cancelamentos.

Examplos


1. Para o par de negociação MX/USDT, supondo que o usuário seja um Maker e compre 1 MX ao preço de 5 USDT:

A taxa de negociação do usuário é 0% * 5 = 0 USDT, o que significa que o usuário usou 5 USDT para comprar 1 MX.

2. Para o par de negociação MX/USDT, supondo que o usuário seja um Taker e venda 1 MX para ganhar 5 USDT:

A taxa de negociação do usuário é 0,05% * 5 = 0,0025 USDT, o que significa que o usuário vendeu 1 MX e finalmente obteve 4,9975 USDT.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece conselhos sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui um conselho para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui conselho de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

OEmpréstimos MEXC é uma solução de empréstimo em criptomoedas lançada pela MEXC. Com o Empréstimos MEXC, os usuários podem usar um de seus ativos em criptomoedas como garantia para pegar emprestado ou

Negociação Spot vs Negociação de Futuros

Negociação Spot vs Negociação de Futuros

Na MEXC, os usuários não apenas podem comprar criptomoedas através da negociação spot, mas também potencialmente obter lucros maiores por meio da negociação de futuros com alavancagem de até 500x. Ent

Seu guia das regras de negociação da MEXC para uma negociação Spot eficiente

Seu guia das regras de negociação da MEXC para uma negociação Spot eficiente

Na negociação Spot de criptomoedas, além da análise de preço e da escolha de estratégias, também é crucial compreender e seguir as regras de mercado da plataforma. Para os usuários da MEXC, cada par d

Compre MX em um minuto

Compre MX em um minuto

1. Quais são os benefícios em fazer hold de MX?MX é o token utilitário nativo emitido pela MEXC. Ao fazer hold de MX, os usuários podem participar de eventos da plataforma, como Launchpool e Kickstart

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus