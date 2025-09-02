Cálculo de taxas na negociação spot





As regras de cobrança de taxas na negociação spot são tais que, no mercado de moedas em que se negocia, essa moeda é deduzida como taxa. E a taxa de negociação é calculada multiplicando o volume da transação pela taxa de taxa correspondente.





As taxas de negociação spot na plataforma MEXC são 0% para makers (criadores de mercado) e 0,05% para takers (tomadores de mercado).





Um maker é uma ordem que não tem uma ordem correspondente no mercado para combinar e precisa esperar pela ordem antes de ser executada.





Um taker é uma ordem que corresponde à ordem pendente no mercado e pode ser executada imediatamente.





Nenhuma taxa de negociação será cobrada para ordens não executadas e cancelamentos.









1. Para o par de negociação MX/USDT, supondo que o usuário seja um Maker e compre 1 MX ao preço de 5 USDT:





A taxa de negociação do usuário é 0% * 5 = 0 USDT, o que significa que o usuário usou 5 USDT para comprar 1 MX.





2. Para o par de negociação MX/USDT, supondo que o usuário seja um Taker e venda 1 MX para ganhar 5 USDT:





A taxa de negociação do usuário é 0,05% * 5 = 0,0025 USDT, o que significa que o usuário vendeu 1 MX e finalmente obteve 4,9975 USDT.



