Como usar o TradingView na MEXC





O TradingView é uma ferramenta poderosa de análise de negociação que atende a usuários de todos os níveis de experiência. A MEXC integrou as ferramentas de gráficos do TradingView, permitindo que você as use diretamente na plataforma da MEXC.









Vamos demonstrar os recursos dos gráficos do TradingView usando a página de negociação spot como exemplo. A configuração para a página de negociação de futuros é idêntica à da página de negociação spot.









O gráfico K-line, também conhecido como gráfico de velas, normalmente usa verde sólido para altas e vermelho para baixas. No Japão e na Coreia, geralmente é configurado com vermelho sólido para altas e azul para baixas. Ao passar o mouse sobre o ícone do Gráfico, você pode ver 8 estilos diferentes de gráficos de velas, e pode alternar para o estilo correspondente clicando nele.









Além disso, você pode clicar no ícone de gráfico acima do gráfico de velas para abrir a página de "Configurações do gráfico". Na primeira seção, indicada pelo ícone Gráfico, você pode fazer mais ajustes personalizados para as cores das velas, cores da linha de preço, fuso horário e mais.













No lado esquerdo do gráfico, você encontrará as ferramentas de desenho mais usadas para ajudar na análise das tendências do mercado. Para usar essas ferramentas de desenho, clique no ícone correspondente no lado esquerdo e, em seguida, desenhe no gráfico de velas. O processo é simples e fácil de usar.













Para traders mais experientes, os indicadores técnicos são frequentemente usados para analisar as tendências do mercado. Clique no botão de indicadores técnicos acima do gráfico de velas. Na lista de "Indicadores", role para cima e para baixo ou use a função de pesquisa para encontrar e adicionar os indicadores técnicos que você precisa.









Após adicionar um indicador técnico, você também pode ajustar seus parâmetros, estilo e outras configurações de acordo com suas preferências.





Além disso, você pode clicar no ícone do olho para mostrar ouesconder o indicador técnico, ou clicar no ícone [X] para remover o indicador do gráfico.













Para alterar o fuso horário exibido, basta clicar nas informações de fuso horário abaixo do gráfico de velas. Alterar o fuso horário não afetará os valores estatísticos; apenas mudará a data e a hora.













Anteriormente, na seção "Configurando o gráfico de velas", mencionamos as configurações do gráfico. Clique no ícone de gráfico acima do gráfico de velas para abrir a página de "Configurações do gráfico". As configurações do gráfico incluem quatro seções, listadas de cima para baixo: Velas, Símbolo, Legenda e Estilos básicos do gráfico.





Velas: Personalize as cores das velas, as cores da linha de preço, a precisão e o fuso horário.

Símbolo: Configurações para as informações de texto no topo do gráfico de velas, incluindo se deve exibir os valores OHLC, os valores de mudança das barras e o volume.

Legenda: Oferece várias opções para integrar rótulos no gráfico, como nome do símbolo, preço mais alto e mais baixo, e rótulos de contagem regressiva para o fechamento da barra.

Estilos básicos do gráfico: Personalize a cor de fundo do gráfico, a cor das linhas de grade e outras configurações.













Se você quiser remover quaisquer personalizações feitas no gráfico, clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico de velas e selecione [Reiniciar Escalas de Preço].







