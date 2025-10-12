Tokenomics de Zoo (ZOO)
Tokenomics e análise de preços de Zoo (ZOO)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Zoo (ZOO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Zoo (ZOO)
Zoo is a mini-app on Telegram that lets users around the world mine the $ZOO token through fun and engaging gameplay. Our main goal is to introduce newcomers to the world of Web3 in an interactive way. Currently, over 18.8 million people worldwide have joined Zoo. We’re backed by industry leaders such as X Empire and Paws, who actively support our project. Moving forward, Zoo will evolve into a fully-fledged economic strategy game, featuring its own in-game resources and well-designed player interaction mechanics. At the center of it all will be the $ZOO token, playing a crucial role in the ecosystem.
Tokenomics de Zoo (ZOO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Zoo (ZOO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens ZOO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ZOO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do ZOO, explore o preço em tempo real do token ZOO!
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
