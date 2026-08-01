Preço de zkVerify (VFY)
O preço ao vivo de zkVerify (VFY) hoje é $ 0,00639296, com uma variação de 0,22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VFY para USD é de $ 0,00639296 por VFY.
zkVerify ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1.957.563, com um fornecimento em circulação de 306,19M VFY. Nas últimas 24 horas, VFY foi negociado entre $ 0,0063653 (mínimo) e $ 0,00641412 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,200772, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,00556172.
No desempenho de curto prazo, VFY movimentou-se -0,04% na última hora e -0,97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2,19K.
A capitalização de mercado atual de zkVerify é $ 1,96M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2,19K. A oferta em circulação de VFY é 306,19M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6,39M.
-0,04%
+0,22%
-0,97%
-0,97%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de zkVerify em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de zkVerify em USD foi de $ +0,0000849720.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de zkVerify em USD foi de $ +0,0000408228.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de zkVerify em USD foi de $ -0,000000555740784394.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+0,22%
|30 dias
|$ +0,0000849720
|+1,33%
|60 dias
|$ +0,0000408228
|+0,64%
|90 dias
|$ -0,000000555740784394
|-0,00%
Em 2040, o preço de zkVerify pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de zkVerify?
zkVerify está avaliado em R$0.0320372407640496960000, com uma variação de 0.22% hoje.
Quão rápido a comunidade de VFY está crescendo?
Há atualmente -- detentores, e aumentos nesse número frequentemente indicam maior adoção, comunidades em expansão e um engajamento mais amplo na rede.
Como a demanda afeta o preço de zkVerify?
A demanda é influenciada por casos de uso, condições do mercado, sentimento dos investidores e seu papel no setor de Smart Contract Platform,Zero Knowledge (ZK),Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Base Native. Uma demanda maior pode acelerar a movimentação dos preços durante períodos de alto volume de negociação.
Qual é o volume de negociação de VFY hoje?
Ele gerou R$-- em volume de negociação, mostrando participação ativa e liquidez saudável no mercado.
Como VFY se compara ao seu desempenho histórico?
O seu ATH é R$1.00613501455973220000 e o ATL é R$0.0278716217061002220000, oferecendo contexto sobre ciclos anteriores de desempenho.
Quantos tokens estão em circulação?
Há 306194144.9 tokens em circulação, influenciando a disponibilidade, a capitalização de mercado e a avaliação de longo prazo.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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