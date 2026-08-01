Preço de zkVerify hoje

O preço ao vivo de zkVerify (VFY) hoje é $ 0,00639296, com uma variação de 0,22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VFY para USD é de $ 0,00639296 por VFY.

zkVerify ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1.957.563, com um fornecimento em circulação de 306,19M VFY. Nas últimas 24 horas, VFY foi negociado entre $ 0,0063653 (mínimo) e $ 0,00641412 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,200772, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,00556172.

No desempenho de curto prazo, VFY movimentou-se -0,04% na última hora e -0,97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2,19K.

Informações de mercado de zkVerify (VFY)

Capitalização de mercado $ 1,96M$ 1,96M $ 1,96M Volume (24h) $ 2,19K$ 2,19K $ 2,19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6,39M$ 6,39M $ 6,39M Fornecimento Circulante 306,19M 306,19M 306,19M Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de zkVerify é $ 1,96M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2,19K. A oferta em circulação de VFY é 306,19M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6,39M.