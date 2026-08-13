Qual é o preço atual de WINR Protocol?

WINR Protocol está sendo negociado a R$0.0231834341900589657000, o que representa uma variação de preço de 10.12% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como WINR se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 10.12% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se WINR está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como WINR Protocol está se saindo em comparação com tokens da categoria Gambling (GambleFi),Infrastructure,Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Camelot Launchpad,Layer 3 (L3)?

No segmento Gambling (GambleFi),Infrastructure,Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Camelot Launchpad,Layer 3 (L3), WINR demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de WINR Protocol hoje?

A capitalização de mercado de R$20569496.48508355305000 coloca WINR no ranking #1730, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.020518805853682128000 e R$0.0231778213865819913000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente WINR está sendo negociado?

WINR Protocol gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de WINR?

Com 887273056.559006 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.