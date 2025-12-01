Preço de Websync hoje

O preço ao vivo de Websync (WEBS) hoje é $ 0.00692646, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEBS para USD é de $ 0.00692646 por WEBS.

Websync ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,226.0, com um fornecimento em circulação de 898.87K WEBS. Nas últimas 24 horas, WEBS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.49, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00682336.

No desempenho de curto prazo, WEBS movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Websync (WEBS)

Capitalização de mercado $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Fornecimento Circulante 898.87K 898.87K 898.87K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

