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O preço ao vivo de 114514 hoje é 0.0005719 BRL. A capitalização de mercado de 114514 é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de 114514 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de 114514 hoje é 0.0005719 BRL. A capitalização de mercado de 114514 é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de 114514 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação 114514 (114514)

Preço em tempo real de 1 114514 para BRL

R$0.002956723
R$0.002956723R$0.002956723
+6.34%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de 114514 (114514)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:03:53 (UTC+8)

Preço de 114514 hoje

O preço ao vivo de 114514 (114514) hoje é R$ 0.0005719, com uma variação de 6.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 114514 para BRL é de R$ 0.0005719 por 114514.

114514 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 114514. Nas últimas 24 horas, 114514 foi negociado entre R$ 0.0004805 (mínimo) e R$ 0.00059 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 114514 movimentou-se +7.33% na última hora e -39.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.69K.

Informações de mercado de 114514 (114514)

--
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R$ 56.69K
R$ 56.69KR$ 56.69K

R$ 571.76K
R$ 571.76KR$ 571.76K

--
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999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

A capitalização de mercado atual de 114514 é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.69K. A oferta em circulação de 114514 é --, com um fornecimento total de 999755921.843922. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 571.76K.

Histórico de preço de 114514 BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0004805
R$ 0.0004805R$ 0.0004805
Mínimo 24h
R$ 0.00059
R$ 0.00059R$ 0.00059
Máximo 24h

R$ 0.0004805
R$ 0.0004805R$ 0.0004805

R$ 0.00059
R$ 0.00059R$ 0.00059

--
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--
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+7.33%

+6.34%

-39.34%

-39.34%

Histórico de preços de 114514 (114514) em BRL

Acompanhe as variações de preço de 114514 para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00017628+6.34%
30 diasR$ -0.0013112-69.63%
60 diasR$ -0.0004244-42.60%
90 diasR$ -0.0004176-42.21%
Variação de preço de 114514 hoje

Hoje, 114514 registrou uma variação de R$ +0.00017628 (+6.34%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de 114514

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0013112 (-69.63%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de 114514

Expandindo a visualização para 60 dias, 114514 teve uma variação de R$ -0.0004244 (-42.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de 114514

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0004176 (-42.21%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de 114514 (114514)!

Confira agora a página de histórico de preço do 114514.

Análise para 114514

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de 114514. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de 114514 hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de 114514 é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O 114514_USDT está operando abaixo do sistema de núcleo no período de 4 horas, com o preço atual em 2,6E-4, situado 3,14% acima do centro do núcleo, que se encontra em 2,521E-4. A combinação das médias móveis (MA) e das médias exponenciais (EMA) apresenta sinais de compra entre 5 e 6, enquanto o conjunto das médias de curto prazo mantém uma configuração ascendente. Apesar de o preço estar acima do ponto central, ele ainda se encontra a apenas 2,27% da resistência R1, fixada em 2,543E-4. 【Estado da Energia Motriz】 O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, indicando que a força compradora começa a se consolidar. O RSI permanece dentro da zona neutra, sem evidenciar condições extremas na distribuição da energia motriz. Os indicadores técnicos de curto prazo mostram uma tendência clara de desequilíbrio favorável aos compradores, com os indicadores rápidos e os de tendência apontando na mesma direção. 【Níveis-Chave】 Na parte superior, as resistências R1 e R2 são respectivamente 2,543E-4 e 2,577E-4, distantes 2,27% e 7,81% do preço atual, servindo como referências mais distantes. Na parte inferior, os suportes S1 e o centro do núcleo representam níveis-chave próximos: S1 em 2,487E-4, a 4,42% do preço atual, e o centro do núcleo em 2,521E-4, a 3,14% do preço atual.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de 114514?

O token "114514" parece ser um meme ou uma criptomoeda baseada em comunidades. Os fatores que influenciam o preço geralmente incluem: dinâmicas de oferta e demanda, sentimento da comunidade e repercussão nas redes sociais, volume de negociação nas exchanges, atividades de market makers, tendências gerais do mercado de criptomoedas, impacto das notícias regulatórias e comportamento especulativo de trading.

Por que as pessoas querem saber o preço de 114514 hoje?

As pessoas querem saber o preço do token 114514 hoje por vários motivos: acompanhar o desempenho dos investimentos, tomar decisões de compra/venda, gerenciar a carteira, realizar análises de mercado e manter-se atualizadas sobre as movimentações de preço. Os traders monitoram os preços diários para identificar tendências, avaliar a rentabilidade e planejar suas operações com eficácia.

Previsão de preço para 114514

Previsão de preço de 114514 (114514) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de 114514 em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de 114514 (114514) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de 114514 pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço 114514 pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de 114514 para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de 114514.

Como comprar e investir em 114514 em Brasil

Pronto para começar com 114514? Comprar 114514 é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar 114514. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de 114514 (114514).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e 114514 será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar 114514(114514)

O que você pode fazer com 114514

Possuir 114514 permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar 114514 (114514) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é 114514 (114514)

The token name comes from the Japanese internet number meme “114514,” often associated by the community with niche subculture jokes such as Yajuu Senpai.

Recurso 114514

Para uma compreensão mais aprofundada de 114514, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 114514

Última atualização da página: 2026-08-13 02:03:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o 114514 (114514)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre 114514

114514USDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em 114514 com alavancagem. Explore a negociação de futuros de 114514USDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie 114514 (114514) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o 114514.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
114514/USDT
R$0.002956723
R$0.002956723R$0.002956723
+6.28%
110.29M (USDT)

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R$0.23782R$0.23782

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R$0.11374
R$0.11374R$0.11374

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R$1.30801R$1.30801

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R$1.7393948R$1.7393948

+3.02%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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R$0.0474089
R$0.0474089R$0.0474089

-5.26%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

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R$0.0240405R$0.0240405

+29.16%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00642114
R$0.00642114R$0.00642114

+24.20%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001615625
R$0.001615625R$0.001615625

+25.00%

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Myros

MY

R$0.061006
R$0.061006R$0.061006

+16.83%

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Bitway

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R$1.26663966R$1.26663966

+11.81%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de 114514 para BRL

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114514
114514
BRL
BRL

1 114514 = 0.002956723 BRL