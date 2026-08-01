Preço de 114514 hoje

O preço ao vivo de 114514 (114514) hoje é R$ 0.0005719, com uma variação de 6.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 114514 para BRL é de R$ 0.0005719 por 114514.

114514 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 114514. Nas últimas 24 horas, 114514 foi negociado entre R$ 0.0004805 (mínimo) e R$ 0.00059 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 114514 movimentou-se +7.33% na última hora e -39.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.69K.

Informações de mercado de 114514 (114514)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 56.69KR$ 56.69K R$ 56.69K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 571.76KR$ 571.76K R$ 571.76K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de 114514 é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.69K. A oferta em circulação de 114514 é --, com um fornecimento total de 999755921.843922. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 571.76K.