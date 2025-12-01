Preço de Notevia hoje

O preço ao vivo de Notevia (NVA) hoje é $ 0.000000003, com uma variação de 6.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVA para USD é de $ 0.000000003 por NVA.

Notevia ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NVA. Nas últimas 24 horas, NVA foi negociado entre $ 0.000000001913 (mínimo) e $ 0.000000003046 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NVA movimentou-se +9.36% na última hora e +45.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.24M.

Informações de mercado de Notevia (NVA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 300.00B$ 300.00B $ 300.00B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Notevia é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.24M. A oferta em circulação de NVA é --, com um fornecimento total de 100000000000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 300.00B.