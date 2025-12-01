Preço de Nullora hoje

O preço ao vivo de Nullora (NULLORA) hoje é $ 0.00000000221, com uma variação de 10.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NULLORA para USD é de $ 0.00000000221 por NULLORA.

Nullora ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NULLORA. Nas últimas 24 horas, NULLORA foi negociado entre $ 0.0000000018 (mínimo) e $ 0.00000000546 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NULLORA movimentou-se -11.60% na última hora e -95.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.54K.

Informações de mercado de Nullora (NULLORA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.20$ 44.20 $ 44.20 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Blockchain pública OP

A capitalização de mercado atual de Nullora é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.54K. A oferta em circulação de NULLORA é --, com um fornecimento total de 20000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.20.