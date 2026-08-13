Preço de Watermelon hoje

O preço ao vivo de Watermelon (WAT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAT para USD é de $ 0 por WAT.

Watermelon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,765.87, com um fornecimento em circulação de 10.00B WAT. Nas últimas 24 horas, WAT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WAT movimentou-se -- na última hora e +3.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Watermelon (WAT)

Capitalização de mercado $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Watermelon é $ 10.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAT é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.77K.