Preço de USX hoje

O preço ao vivo de USX (USX) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USX para USD é de $ 1.0 por USX.

USX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 322,530,630, com um fornecimento em circulação de 322.33M USX. Nas últimas 24 horas, USX foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.037, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.995216.

No desempenho de curto prazo, USX movimentou-se +0.00% na última hora e +0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de USX (USX)

Capitalização de mercado $ 322.53M$ 322.53M $ 322.53M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 322.53M$ 322.53M $ 322.53M Fornecimento Circulante 322.33M 322.33M 322.33M Fornecimento total 322,329,252.941994 322,329,252.941994 322,329,252.941994

