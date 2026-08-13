Preço de UBIX Network hoje

O preço ao vivo de UBIX Network (UBX) hoje é $ 0, com uma variação de 25.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UBX para USD é de $ 0 por UBX.

UBIX Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,868, com um fornecimento em circulação de 331.97B UBX. Nas últimas 24 horas, UBX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00510796, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UBX movimentou-se +0.01% na última hora e -23.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UBIX Network (UBX)

Capitalização de mercado $ 88.87K$ 88.87K $ 88.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.90K$ 89.90K $ 89.90K Fornecimento Circulante 331.97B 331.97B 331.97B Fornecimento total 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0

A capitalização de mercado atual de UBIX Network é $ 88.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UBX é 331.97B, com um fornecimento total de 438227541417.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 89.90K.