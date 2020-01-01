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Principais tokens de Directed Acyclic Graph (DAG) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Directed Acyclic Graph (DAG). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06616
+0.15%
-0.69%
-2.82%
$ 2.87B
$ 1.39M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025617
-0.05%
-1.24%
+0.51%
$ 705.40M
$ 12.12M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03431
-0.09%
+0.82%
+1.15%
$ 154.19M
$ 1.81M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.38389
+0.10%
+0.01%
-5.89%
$ 51.15M
$ 496.07K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.007043
+0.11%
-0.69%
+5.30%
$ 20.27M
$ 9.22M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.92
+0.82%
-0.00%
+6.26%
$ 4.62M
$ 6.45K
7
HTR
HTR
HTR
$ 0.002136
+0.14%
+1.84%
+15.13%
$ 1.11M
$ 27.08M
8
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.179
+1.13%
-5.79%
-6.28%
$ 977.22K
$ 56.05K
9
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00070738
-1.39%
+0.04%
+1.86%
$ 932.86K
$ 67.15K
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.0003444
+0.82%
+7.63%
+12.34%
$ 524.95K
$ 166.27M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002466
+0.04%
-0.08%
-16.44%
$ 149.59K
$ 2.22B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 2.31701E-7
0.00%
-17.70%
-20.70%
$ 100.37K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Directed Acyclic Graph (DAG) e por que são populares?
Tokens de Directed Acyclic Graph (DAG) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $3.81B.
Qual é o token de Directed Acyclic Graph (DAG) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Directed Acyclic Graph (DAG) acompanhados na MEXC, U2U apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.63% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Directed Acyclic Graph (DAG) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Directed Acyclic Graph (DAG), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Directed Acyclic Graph (DAG) incluem HBAR, KAS, IOTA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Directed Acyclic Graph (DAG)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Directed Acyclic Graph (DAG) é de aproximadamente $3.81B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Directed Acyclic Graph (DAG), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.