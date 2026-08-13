Qual é o preço atual de Topaz?

Topaz está sendo negociado a R$0.0061015087635201828000, apresentando uma variação de preço de 23.11% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está TOPAZ hoje?

A volatilidade do preço de TOPAZ nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Topaz?

O token flutuou entre R$ (mínimo) e R$0.0061705092691488357000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação TOPAZ gerou?

Nas últimas 24 horas, TOPAZ acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.0212406305947038222000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Topaz?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como TOPAZ se compara a outros tokens de Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem?

Dentro da categoria Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem, TOPAZ mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.