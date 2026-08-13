Qual é o preço atual de Token6900?

Token6900 está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -1.89% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como T6900 se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.89% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se T6900 está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Token6900 está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Ethereum Ecosystem?

No segmento Meme,Ethereum Ecosystem, T6900 demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Token6900 hoje?

A capitalização de mercado de R$2299520.77222181877000 coloca T6900 no ranking #3698, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente T6900 está sendo negociado?

Token6900 gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de T6900?

Com 930993091.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.