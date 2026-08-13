Qual é o preço atual de Tilly?

Tilly está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -20.67% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como $TILLY se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -20.67% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se $TILLY está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Tilly está se saindo em comparação com tokens da categoria Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

No segmento Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, $TILLY demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Tilly hoje?

A capitalização de mercado de R$178338.99748175430000 coloca $TILLY no ranking #7598, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente $TILLY está sendo negociado?

Tilly gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de $TILLY?

Com 999652252.142879 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.