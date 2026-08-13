Preço de Tilly ($TILLY)
O preço ao vivo de Tilly ($TILLY) hoje é $ 0, com uma variação de 20.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $TILLY para USD é de $ 0 por $TILLY.
Tilly ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,590, com um fornecimento em circulação de 999.65M $TILLY. Nas últimas 24 horas, $TILLY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, $TILLY movimentou-se -1.72% na última hora e -13.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Tilly é $ 35.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $TILLY é 999.65M, com um fornecimento total de 999652252.142879. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.59K.
-1.72%
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-13.54%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tilly em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tilly em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tilly em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tilly em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
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|-20.67%
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|60 dias
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|90 dias
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Em 2040, o preço de Tilly pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Tilly?
Tilly está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -20.67% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.
Como $TILLY se compara ao mercado global de criptomoedas?
Sua variação diária de -20.67% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se $TILLY está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.
Como Tilly está se saindo em comparação com tokens da categoria Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?
No segmento Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, $TILLY demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.
Qual é a capitalização de mercado de Tilly hoje?
A capitalização de mercado de R$178338.99748175430000 coloca $TILLY no ranking #7598, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.
Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?
Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.
Quão ativamente $TILLY está sendo negociado?
Tilly gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.
Como a oferta impacta a avaliação de $TILLY?
Com 999652252.142879 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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